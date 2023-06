Mauricio Pinilla reaparece en redes con tajante mensaje: “Nada me entorpece y nada ni nadie me reemplaza”

Tras casi un mes alejado de las redes y las cámaras, y de haber pasado por un complejo momento de salud, Mauricio Pinilla reapareció en redes, con una foto que enterneció a sus seguidores y seguidoras.

“Tanto amor recibido en estos días ¡me llena el alma! ¡Gracias infinitas ! Nada me detiene, nada, nada me entorpece y nada ni nadie me remplaza”, manifestó en su cuenta de Instagram el exfutbolista, quien estuvo hospitalizado, según se informó preliminarmente, por problemas de salud mental.

En la imagen aparece junto a su hijo, Mauricio, ambos con una chaqueta abrigada.

“Brunch con papito”, puso el niño en sus historias.

“Partners”, aprovechó de escribir en otra publicación.

“Estaba en riesgo vital”

Durante una transmisión en vivo, el periodista Sergio Rojas afirmó que exdelantero de La Roja vivió un episodio muy difícil y complejo. “Él sí estaba en una condición muy crítica, donde estaba en riesgo vital, donde además estaba en un proceso de desintoxicación“, sostuvo.

“Por lo tanto, sus visitas eran extremadamente restringidas. Es tanto así que yo le tuve que contar a Gisella Gallardo en qué condiciones había sido encontrado su marido, había detalles que ella desconocía“, complementó después haciendo referencia a que la exesposa de Mauricio, habría llegado a la clínica.

Finalmente, acerca de Mauricio Pinilla, Sergio Rojas señaló que “lo que entiendo es que la situación lo tendría absolutamente sobrepasado. Esto lo sé tanto por la clínica como por personas que están resguardando la integridad física y psicológica de Mauricio, que su punto de colapso fue mayor“.