“Le confío todo a ella”: Máximo Menem revela su cercanía con su tía Diana Bolocco

Máximo Menem Bolocco es un joven, que a través de sus actividades públicas y sus registros en redes sociales, ha demostrado ser muy cercano con su familia. Especialmente, con su mamá, por quien decidió ponerse cambiar el lugar de sus apellidos en sus cuentas en Instagram y Facebook.

“No me he cambiado el orden de mis apellidos, pero me siento más representado por el apellido de mi mamá. Lo he dicho varias veces, pero no voy a borrar el apellido Menem. Nunca viví con mi papá, así que me siento más cómodo con el apellido de ella“, dijo Máximo tiempo atrás, a TiempoX.

Lo unido que es con su familia, también se ve reflejado en su amistad con su tía Diana Bolocco. “A la Diana la amo, la idolatro. Es mi madrina, me llevo muy bien con ella (…) Tenemos una conexión muy buena de madrina-ahijado. Le confío todo a ella“, afirmó en entrevista con Página 7.

“Siempre hablo con ella y es como una segunda mamá para mí“, complementó.

“Es un niño maravilloso”

Días antes, en el lanzamiento del nuevo reality de Chilevisión, Gran Hermano, Diana Bolocco solo tuvo cumplidos hacia su sobrino. “Es un niño maravilloso. Es una muy linda persona, muy conectado y consciente de su entorno (…) La gente siempre me comenta que lo quieren mucho, que es encantador“, sostuvo.

“Es una persona increíble y le va a ir bien siempre, en lo que se proponga“, añadió después la también conductora de The Voice, quien actualmente se encuentra en una nueva etapa de su carrera en su primera experiencia en Chilevisión.

Ante estos elogios de su tía, en conversación con Página 7 en el lanzamiento de la nueva fragancia de Ralph Lauren, Máximo Bolocco expresó que “me encanta que diga esas cosas de mí“.