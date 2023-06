“La gente siempre va a criticar por todo”: hijo de Cecilia Bolocco defiende a Claudia Conserva ante cuestionamientos

Hace unos días, se emitió el último episodio de Brava, en el que Claudia Conserva reveló que se curó del cáncer de mama. Y también, recientemente, esta animadora televisiva dio a conocer su regreso a la televisión. Sin embargo, todavía generan eco las críticas que ha recibido por su docuserie.

Como por ejemplo, las que emitió, Daniela Rojas, psicooncóloga y directora ejecutiva de la Corporación Cáncer de Mama Yo Mujer, al señalar que “el cáncer no es una guerra, no es un enemigo. Es una enfermedad. Y es una enfermedad que tenemos que enfrentar con información veraz, basada en evidencia“.

O las que hizo la Asociación Chilena de Agrupaciones de Pacientes Oncológicos (ACHAGO), desde donde cuestionaron el contenido de Brava, debido a que fue “desplegado con una línea editorial que utiliza la hiperdramatización, el sensacionalismo y el morbo“.

Frente a estas críticas, en conversación con María Luisa Godoy en TVN, Claudia Conserva aseguró que quiso “ser honesta y mostrar la realidad sin suavizarla (…) Jamás, quise decir que alguien perdía. Ellos apelaban al ‘lenguaje bélico’, a mí me sirvió. Y creo que es tan personal, se vive tan único“.

“Lo encontré admirable”

Y un antiguo paciente de cáncer cerebral, que solidarizó con Claudia Conserva ante estos cuestionamientos, fue Máximo Menem Bolocco. “Cada uno tiene su manera de enfrentar el cáncer. Desde mi punto de vista, cuando yo lo tuve, no me hubiera grabado con todos los síntomas que uno pasa. Pero ella lo hizo“, afirmó en conversación Página 7.

“Lo que escuché sobre el documental, es que es muy bueno. Es fuerte, crudo, pero son maneras de transmitir las cosas de diferentes personas“, añadió después el hijo de Cecilia Bolocco, a quien en el año 2018 le diagnosticaron cáncer cerebral, del cual ya está recuperado.

Más adelante, el también hijo del difunto expresidente argentino, Carlos Menem, manifestó la admiración que siente hacia la animadora de TV+. “Me parece increíble que haya tenido el coraje para hacerlo. Lo encontré admirable. Yo no lo hubiera hecho, porque de verdad me sentía pésimo“, sostuvo.

Finalmente, frente a los cuestionamientos que ha recibido Claudia Conserva por su docuserie, Máximo Menem expresó que “al final la gente siempre va a criticar por todo“.