El jueves 25 de mayo se emitió el último episodio de Brava. Uno en el que Claudia Conserva dio un gran y positivo anuncio: logró curarse del cáncer de mamas. Tras un difícil y duro procedimiento, la conductora de TV+ pudo superar esta mortal enfermedad tras que le extirparan el tumor que tenía.

“Me aferré a la medicina y a mi disciplina, aun sabiendo que eso no garantizaba el resultado. Pero, siento que había hecho todo, como nunca. Hice todo lo que había que hacer (…) Entonces, de mí ya no dependía. Y los médicos tenían el mejor tratamiento, que es un protocolo para este tipo de cáncer“, dijo sobre la cirugía.

“Ya más no se podía hacer. Entonces, Confié y dije ‘uno tiene que pensar que lo lógico sería que saliera bien’. En ese como que confié. Pero podía también salir mal“, añadió.

Tras ello, la conductora de TV+ expresó que “sabía que era muy importante lo que dijera la biopsia dentro del pabellón, durante la cirugía. Y cuando terminó, el doctor me dijo que habían logrado sacar el tumor. Y que tenía que esperar el resultado de la biopsia, pero al menos el patólogo presente dentro del pabellón dijo que ya no había cáncer“.

“Mi esperanza era que coincidiera con los resultados. Sin embargo, siempre existe un mínimo de posibilidad de que no coincidan. Si yo ya aprendí que en la vida que no necesariamente cree que va a pasar, pasa“, complementó.

El resultado de la biopsia

Hasta que llegó el momento en el que le llegaron el resultado de la biopsia. “Cómo no voy a estar contenta, feliz, si me avisaron que la biopsia salió perfecta y que no existen rastros de cáncer. Estoy libre de cáncer. No se imaginan la alegría de meditar y poder contarle a cada uno de mis órganos que valió la pena todo el esfuerzo, todo lo que hicimos“, manifestó.

“Dio un resultado positivo y ahora estamos libres de cáncer. Es una noticia maravillosa. Estoy muy contenta. ¡Gané!“, adicionó.

Sus vacaciones tras curarse del cáncer

Y apenas tuvo el resultado favorable de la biopsia, Claudia Conserva se fue de vacaciones junto al Pollo Valdivia. Sin embargo, no paró de llorar a su llegada. “Llevamos tres días de vacaciones en este lugar que es precioso y los tres días he llorado. Estoy con una depre así tremenda“, afirmó.

“Ahora estoy viviendo en carne propia la distorsión psicológica, la cagada que queda en la cabeza después de una experiencia así (…) No puedo parar de llorar. Me da mucha pena que el Pollo pase por esto. Planificó las vacaciones y yo he llorado todos los días. Y no puedo dejar de sentir angustia. No se merece esto él“, agregó.

No obstante, tiempo después, con el apoyo de su marido y algunos medicamentos, la conductora de TV+ logró pasarlo mejor. “Me he tomado una cantidad de pastillas para la depresión, infinitas, donde uno a veces no siente nada. Le da todo lo mismo. Pero este hombre que está ahí, me ha hecho sentir cosas increíbles. Tú me anulas el efecto de las pastillas, porque me haces sentir cosas“, sostuvo.

“Una muy mala influencia, porque me hace infinitamente feliz“, añadió.

Su última reflexión

Finalmente, Claudia Conserva reflexionó al respecto: “No necesariamente, el hecho que me digan que ‘no hay a cáncer en tu cuerpo’, significa que estoy bien. Porque en mi cabeza, mi mente, no estaba bien. Y probablemente hoy día tampoco, porque sigo tomando medicamentos. Porque este es un proceso muy largo, que recién ahora estoy masticando, estoy entendiendo, atacando cabos“.

“Estoy decidiendo cómo quiero vivir el resto de mi vida. Estoy sacando lecciones. Estoy en un proceso que va a durar largo tiempo“, adicionó y cerró.