Álvaro Ballero sorprendió con cambio físico en redes: “El secreto es la consistencia, comer sano y equilibrado”

De vez en cuando, Álvaro Ballero sorprende a sus seguidores y seguidoras con reflexiones, mensajes, dedicatorias, o simplemente fotografías en sus redes sociales.

Esta vez, el ex chico reality impactó con un importante y notoria transformación física.

Según lo que consignó, el cambio lo logró solo en 9 meses, esto gracias a diversas modificaciones en sus hábitos diarios.

“Así vamos, con nueve meses de diferencia entre la foto de hoy (1 de junio 2023) y la segunda es del 1 de septiembre de 2022″, dijo junto a dos fotos en las que evidenció el antes y el después.

“Foto de hoy: 79 kilos y 10% grasa corporal. Foto de septiembre: 89 kilos y no sé cuánta grasa, no me medí, pero al ojo deben ser entre 20 y 24%”, dijo en su perfil.

La técnica de Álvaro Ballero

Junto con lo anterior, el ex Protagonista de la Fama aprovechó el momento para enviarles un tip a sus fans.

“Siempre se puede. Ya saben, el secreto es la consistencia, comer sano y equilibrado, con harta proteína, hartos vegetales y poco carbohidrato”, dijo.

Pese a esto, reveló que en medio de su vida saludable “me salgo una vez a la semana con tutti. Tomo alcohol, pero vino, cerveza o espumante”, aunque nunca se salta sus “batidos de proteína, creatina, multivitamínicos y un diurético natural”.

Pero eso no termina ahí, pues Ballero también reveló que mantiene una estricta rutina de ejercicios, los que están “enfocados a fuerza principalmente (harto peso, no muchas repeticiones). 4 o 5 veces por semana (dos veces en casa) y tres en gimnasio”.

Para finalizar, explicó que cuando va al gimnasio trabaja “tronco superior/inferior, para quemar la grasa. Caminar o trotar en ayuno con café negro antes, por 30 a 45 minutos, tres a cuatro veces por semana”.