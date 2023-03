Álvaro Ballero sorprende con sensible declaración por difícil momento de su vida: “A veces pienso que no sé cómo saldré…”

Durante este fin de semana, Álvaro Ballero entregó sentido mensaje dedicado a su familia, todo esto a tres meses desde que lo desvincularon de Canal 13, estación en la que trabajó por una década.

En concreto, el ganador de Protagonistas de la fama utilizó su cuenta de Instagram para exponer su gratitud ante los “momentos sombríos” que ha tenido que sobrellevar este último tiempo.

De hecho, antes de entregar de lleno sus palabras, Ballero aclaró que era posible que borrara el texto después de publicarlo, pues no quería que fuese tergiversado.

“Solo escribo aquí para ser sincero y sintonizar con ustedes, con mi realidad, que no es nada del otro mundo y muchos estamos pasando“, inició contando.

La reflexión de Álvaro Ballero

“Gracias, Ludmila, por estar, aunque sea difícil, en los momentos que no quiero despertar, que no califican para la publicación de Instagram, en esos recuerdos que quieres eliminar, o esos que simplemente no le cuentas a nadie”, le expuso a su esposa.

Bajo este contexto, Álvaro reveló que ahora entiende “que hay gente mala, esos que creía no existían, pero hay, y más de los que pensaba. Lo peor es que se aferran a las cúpulas”.

“A pesar de todo, doy gracias a Dios por las dificultades, por los tropiezos, por hundirme. Quizás lo necesitaba para entender lo que realmente importa“, indicó Ballero, explicando que no eran “los ceros a la derecha en la cuenta del banco”.

En el mismo post, dijo, que su deseo era salir del estigma de “chico reality”, por esa razón trabajó desde las 8 am hasta la medianoche, lo que no se habría valorado y visto reflejado al momento de su indemnización.

“Tuvimos que cambiar a los niños de colegio, pero en el colegio nuevo nos dieron una beca que realmente llegó del cielo, o de personas increíbles que nos ayudaron”, explicó, detallando que “no me llené de millones con la indemnización, porque me pagaron la mitad de lo que debiese haber recibido, acogiéndose al límite legal; ese límite que nunca vieron en mi trabajo 24/7″.

Para finalizar, explicó que tenía la sensación de haber vuelto a al inicio “en el juego de la vida”.

“A veces pienso que no sé cómo saldré, pero lo haré, porque, a pesar de que todos creen que perdí lo más relevante, el trabajo, o el título de Gerente, no perdí a los míos, y eso vale oro“, explicó Álvaro Ballero.

“La verdad no me había dado cuenta, pero cuando volví a casa, ya casi no los tenía aquí, tan obsesionado con ser alguien y no vivir junto a los más importantes: la familia”, sentenció.