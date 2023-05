“Ninguna es capaz de decírmelo a la cara”: Antonella Ríos habla de los ataques que recibe en redes sociales

Antonella Ríos fue la protagonista del último episodio de Buenas noches a todos. La actriz, que por sobre todo es recordada por su papel en Brujas y que próximamente volverá a ser parte de Me late en el regreso de este programa, habló de cómo el bullying que sufrió en su niñez afectó su manera de ser hasta hoy.

“Cuando ya crecí, me transformé en una mujer sumamente tímida. Yo soy bastante media desadaptada. Yo me considero una persona que le cuesta sociabilizar. Pareciera que no, porque hago el esfuerzo, pero en general, mi panorama favorito es estar sola con mis hijos o con mi pololo”, contó la actriz.

Luego, agregó: “Y en esa época, yo después creciendo, fui a un colegio… Tuve situaciones de bullying en colegio. Y eso también me hizo sentir, me hizo transformarme en una persona más retraída. Un poquitito más insegura, con ganas de no ser vista“.

“Cambió una niña sonriente como la que vimos en la foto, por otra que es un poco más triste. Y un poquito más solitaria y melancólica. Con un entorno que era favorable en mi casa, pero que en el colegio era más agresivo“, añadió.

“Me pegaron patadas”

Más adelante, ante la consulta de Eduardo Fuentes, Antonella Ríos confirmó que el bullying que sufría era “con golpes (…) Me molestaban con que ‘era tonta’, ‘repetí de curso’… A mi mamá le carga que diga que repetí de curso, pero repetí de curso (quinto y sexto básico). Así es la vida“.

“Y eso marcó mucho mi manera de ser. Eso de estar demostrando que no soy tonta, tratar de verme lo mejor posible, como que en el fondo son esas voces que hacen ruido y que lo hacen constantemente. Son como esos demonios, esos parásitos, que te dicen ‘acuérdate que todavía eres tonta'”, complementó.

Tras ello, cuando se le preguntó si las consecuencias de ese bullying persiste, la actriz respondió: “Sí, por supuesto. Pero ya está un poquitito más aplacado“. Para luego revelar que en ese entonces, en el colegio, la tiraban al suelo para golpearle. “Me tiraron un borrador en la cara y me pegaron patadas“, expuso.

“Te estoy contando de una cosa media criminal (…) Era abuso de poder“, adicionó.

“¿Existirá una sanción para la gente que maltrata?”

Posteriormente, la actriz se refirió a los ataques que recibe en redes sociales. “Ninguna de esas personas es capaz de decírmelo a la cara. En la calle, jamás, nadie nunca me ha dicho una pesadez, y por favor no lo hagan. A través de las redes sociales es mucho más fácil, como que se sueltan los dedos“, sostuvo.

Y finalmente, al respecto, Antonella Ríos señaló que “obviamente, una queda un poco con la espina, diciendo ‘qué innecesario, ¿o sea para qué?’. Es todo un juego bien macabro el tema de las redes sociales. Es agotador. ¿Existirá una sanción para la gente que maltrata?“.