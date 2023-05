Me late tiene fecha de regreso. El ex programa de farándula de TV+ y que ahora es parte de Zona Latina, volverá a la pantalla chica el próximo 24 de junio a las 22 horas como “Me late estelar”. Será conducido por Daniel Fuenzalida y contará con panelistas como Luis Sandoval, Sergio Rojas y la actriz Antonella Ríos.

Sin embargo, también tendrá una novedad en su panel. Debido a que este espacio de entretención y espectáculos, sumó a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, a su panel, quien vuelve a la televisión tras ocho años. Mientras que, en su etapa televisiva anterior, estuvo en Mekano y en el reality La Granja VIP.

Daniel Fuenzalida fue quien adelantó el regreso de Me late tras octubre del 2022, en conversación con El Mercurio. En la oportunidad reveló que estuvo a punto de firmar con La Red, pero finalmente se decidió por Zona Latina. Así, además de ser el conductor del programa, también se mantiene como productor del mismo.

“Para mí lo más importante es mantener el espíritu de Me late. Donde siempre lo he dicho, no hacemos farándula dura. Este es un programa de entretención y que también tiene mucho humor“, sostuvo Daniel Fuenzalida.

La novedad: se suma Cathy Barriga

Y sin duda, la mayor sorpresa es la inclusión de Cathy Barriga, quien previamente había sido tentada por Fuenzalida. “Parte importante de haber aceptado esta propuesta nace de Daniel, con quien me he reunido en muchas oportunidades desde 2021, siempre pensando en trabajar juntos“, afirmó.

“Lo primordial acá es la confianza que él me ha entregado“, añadió.

Tras ello, la exalcaldesa de Maipú señaló que “en el programa se abordarán temas y situaciones de contingencia. Y yo estaré participando desde mis propias experiencias. He pasado por muchas vivencias desde la televisión, desde lo político, desde lo humano. Y pienso que voy a aportar con mi punto de vista“.

Más adelante, Cathy Barriga aseguró que no quería volver a la televisión, “pero siento que en la vida hay que aprovechar las oportunidades“. Y acerca de si esto significa su retiro de la política, argumentó que “ninguna decisión es para siempre. La vida se encarga de abrir y cerrar caminos. Siempre he vivido el día a día“.

Vale recordar que Cathy Barriga tuvo un polémico paso por la municipalidad de la comuna de Maipú, donde incluso llegó a ser acusada por fraude al fisco. Un hecho que en la actualidad sigue bajo investigación de fiscalía.

En Zona Latina ya estaba Zona de Estrellas

Posteriormente, acerca del regreso de Me late, Daniel Fuenzalida explicó que “los días martes y jueves haremos el Me late más tradicional. Quiero plantearlo como una especie de reunión de pauta, donde conversemos los temas de la semana“.

“En Me late prime habrá más análisis y notas, porque volvieron los eventos y las alfombras rojas“, complementó.

Finalmente, acerca de la presencia de otra programa sobre farándula, como es el caso de Zona de Estrellas, Fuenzalida expresó que “hay temas que indudablemente también vamos a abordar. Pero tenemos una pauta propia y toda la semana para estar mirando el trabajo que hacen ellos“.