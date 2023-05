“Muchas veces, no dan más ganas…”: Mauricio Israel y su descargo ante los comentarios odiosos

Hace unos días, Alejandro Sanz dio a conocer que está con un cuadro depresivo. El cantante español utilizó sus redes sociales para exponer la realidad de su salud mental. Una instancia, que aprovechó Mauricio Israel para revelar que él también lo ha pasado mal producto de las críticas y ataques que le llegan.

El reconocido artista español manifestó que no se ha sentido bien. Un cuadro depresivo que incluso le ha quitado las ganas de subirse a los escenarios, a hacer lo que más le apasiona: la música. Un hecho que preocupó a sus fans, debido a que cada vez hay más conciencia acerca de la importancia de la salud mental.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer“, escribió Sanz en Twitter.

Luego, el cantante español agregó: “Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual“.

Mauricio Israel tampoco se ha sentido bien

Frente a esta publicación de Alejandro Sanz, Mauricio Israel aprovechó de realizar su propio descargo y reflexión en Instagram, acerca de cómo se ha visto afectada su salud mental ante los “comentarios odiosos” y los ataques que recibe en las redes sociales o incluso por parte de otras figuras televisivas.

“Me identifica tanto… Vuelvo a mi país y a pesar de haber pagado con creces los errores cometidos, la gente sigue destilando odio a través de sus comentarios odiosos. Día a día me esfuerzo por recuperar un espacio. Muchas veces, no dan más ganas…“, escribió el panelista de Sígueme y te sigo.