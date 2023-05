“Estoy triste y cansado”: Alejandro Sanz enciende las alarmas tras compartir potente reflexión en redes

Durante la jornada de este viernes Alejandro Sanz encendió las alarmas entre sus seguidores tras publicar preocupante mensaje: no se encuentra atravesando un buen momento.

En concreto, el cantante utilizó su cuenta de Twitter, en la que cuenta con casi 20 millones de seguidores, para abrir para entregar detalles de su presente.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo”, partió explicando.

“Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer”, dijo Sanz.

Cabe destacar que el intérprete de “Amiga mía” finalizó su tuit explicando que: “Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

De forma inmediata, Sanz empezó a recibir el apoyo de sus seguidores, quienes le entregaron algunas palabras de aliento, sumado a recomendaciones para enfrentar el momento, destacando su coraje por expresar las palabras.