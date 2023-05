¿No resultó? Luz Valdivieso y Marcial Tagle se habrían separado por segunda vez

Luz Valdivieso y Marcial Tagle no habrían podido encender nuevamente la llama del amor en su matrimonio. Y, tras un intento de reconciliación, con viaje a Río de Janeiro incluido, se habrían separado definitivamente.

Así al menos lo confirmó la misma actriz al espacio Zona de Estrellas, donde respondió a las consultas respecto a su nuevo quiebre con el actor.

“Confirmó que era verdad, confirmó el quiebre, no me dio detalles, no me dijo motivos, solo me dijo que sí están separados nuevamente”, contaron en el panel del programa.

Y agregaron que incluso aprovechó de desmentir otra ruptura, la que tuvo con Claudio Castellón, colega con el que estuvo luego de terminar la primera vez con quien fuese su marido.

Luz Valdivieso y sus relaciones amorosas

Así, la estrella de teleseries reveló que con Castellón, con quien mantuvo un intenso pololeo en el que compartieron variadas fotos, todo terminó lo más buena onda. “Nunca pasó nada, no hubo ningún episodio de peleas ni nada”, dijo.

¿Y con Marcial? El periodista Hugo Valencia reveló que “me contaron que de parte de Marcial hubo una petición, una perseverancia, de que se dieran una nueva oportunidad, una decisión que a Luz le costó tomar, la que tomó a mediados del mes de enero y la imagen en Río de Janeiro fue una de esas primeras aproximaciones, no tenían nada definitivo, estaban viendo para donde iba la cosa”.

Y agregó que “tomaron la decisión de separar sus caminos en forma definitiva”, manifestando que, pese a esta nueva oportunidad, “las rencillas, los rencores, los problemas nunca dejaron de estar”.

El reportero añadió que “este segundo distanciamiento definitivo se dio en buenos términos, con el objetivo de preservar la paz y la armonía, principalmente por los tres hijos que comparten en común”.

De esta forma, Luz Valdivieso y Marcial Tagle no habrían podido continuar con su relación, separando sus caminos para siempre.