“Me cansé de estar fingiendo”: Aylén Milla revela en redes sociales que padece cáncer de mama

Hace varias semanas que se venía rumoreando que la exchica reality, Aylén Milla, se encontraba atravesando un complejo momento de salud.

Esto debido a los looks con los que se había mostrado en plataformas como Instagram, en la cual aparecía usando unos bonitos pañuelos tapando su cabeza, lo cual generó todo tipo de especulaciones.

Sin embargo, a través de esta misma red social, la modelo argentina confirmó el grave diagnóstico que padece.

“Me cansé de estar fingiendo”

En un video de más de diez minutos, la trasandina confirmó que padece cáncer de mama “bastante agresivo”, y que ya lleva un buen periodo de tratamiento. “Les quiero contar con mis propias palabras lo que estoy pasando hace muchos meses”, partió señalando

“Estoy atravesando por un estado de salud que mi diagnóstico es cáncer de mama bastante agresivo“, afirmó.

“Quiero abrir mi corazón. Creo que este es el momento por muchos meses, hasta que yo consideraba que estaba bien y ahora es el momento. Me imagino que voy a recibir mucho amor. Es todo lo que quiero recibir“, agregó.

En esa línea, la exchica reality detalló “con mucho orgullo, no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas o tengo muy poquitas, y tampoco me importa. No tengo pestañas. Me cansé de estar fingiendo, usando una peluca”.

Además, dio cuenta de que, a la fecha, “llevo 16 quimioterapias en mi cuerpo“. “Esta es la forma en la que yo lo quiero llevar, en la que yo decido enfrentar esto. Espero que a ustedes que están en el otro lado esto les sirva”, aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aylén Milla (@aylenmilla)

Por otro lado, manifestó que “creo que mi propósito de ser pública, hace mucho tiempo que lo quiero utilizar para concientizar más. Me aburre posar para una foto. Me estaba aburriendo un poco la forma de comunicar”.

“Dije que iba a enfrentar esto con lo mejor que tengo, todas las herramientas, un positivismo, con una sonrisa siempre que puedo, porque hubo momentos que estuve en el piso llorando, arrastrándome hacia el baño porque me sentía mal”, aseveró.

Pese al adverso momento, Milla declaró estar “muy feliz porque terminé mis quimioterapias y este es el momento en que yo quería contarlo. Empecé esto en enero, son detalles que quería contar”.

“Quise hacer este video para transparentar la situación, para ser libre, para estar en paz conmigo misma, con ustedes”, cerró la modelo.