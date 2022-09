Hijo de Benjamín Vicuña despide a su fallecido abuelo

En la jornada de este martes, Benjamín Vicuña despidió a su padre con una sentida publicación en Instagram. De esa manera, anunció que Juan Pablo Vicuña Parot había fallecido.

El papá de Benjamín Vicuña llevaba días internado por un complicado cuadro de salud. Tras su partida, el actor publicó lo siguiente en Instagram:

View this post on Instagram A post shared by Benjamín Vicuña (@benjaminvicuna.ok)

“Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo”, partió Benjamín Vicuña en su publicación.

En ese sentido, sumó: “El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia. Hoy puedes volver a bailar rock and roll. Hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”, finalizó el actor.

Quien se pronunció ahora fue Bautista, el hijo mayor de Benjamín Vicuña. Él acudió a su cuenta de Instagram, donde tiene casi 300 mil seguidores.

La publicación de Bautista Vicuña

Para despedir a su abuelo, el hijo de Benjamín Vicuña usó sus historias de Instagram. Allí, publicó una foto del fallecido Juan Pablo junto a su hijo, el actor nacional:

En la foto, Bautista sumó “tata loco”, con el emoji de una paloma blanca. Así le decían en la familia al papá de Benjamín Vicuña. De hecho, hasta China Suárez -la ex del actor- lo llamó de esa manera en su mensaje de despedida, también en redes sociales.