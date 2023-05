Daniel Guerrero en la mira: Araceli Vitta destapa millonaria deuda por pensión alimenticia

En un principio, Araceli Vitta se hizo presente en Sígueme y te sigo para dar a conocer y comentar su stand up, Las Wonder Woman. Pero, cuando contó que en su rutina iba a hablar de su vida, le consultaron si iba a mencionar a sus exparejas, por lo que enseguida reveló una compleja situación que tiene con el papá de su hijo.

“Hablo lo justo y necesario respecto a mis ex parejas. Toda la realidad. Del que me debe pensión de alimentos (…) Veinticuatro millones de pesos me debe, en tiempo ya ni sé. Pero no ha habido sanción, más que aumente la deuda, nada“, expuso la actriz, refiriéndose a Daniel Guerrero, el exvocalista de La Sociedad.

Tras ello, Araceli Vitta indicó que ella es parte de un rubro similar al del músico y que, aun así, se las ha arreglado sola para criar a su retoño de 23 años. “Yo también soy artista y yo he tenido que mantener a mi hijo toda la vida“, sostuvo quien tiene un hijo de 23 años con el cantante.

“Hay muchos errores en el sistema”

Más adelante, la actriz señaló que no mantiene relación con Daniel Guerrero, pero que su hijo sí. “Porque él tiene hermanos chicos a los que adora, los ama y los va a ver siempre. Es una relación esporádica, pero la tiene. Ahora, no tiene nada que ver una cosa con la otra“, aseguró.

“Yo jamás le prohibí, no fui de esas mamás que impedía que tuviera relación con su hijo, porque me debía plata. Son temas separados“, complementó.

Finalmente, sobre la deuda de Daniel Guerrero, Araceli Vita expresó que “en general trato de mantener mis temas personales, personales. Ahora salió porque estábamos hablando del stand up (…) Pero con que llegue al tribunal o al juzgado de familia, y me pague, fantástico sería. Se pierde mucho tiempo y hay muchos errores en el sistema”.