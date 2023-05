“Para no creerlo”: Savka Pollak tendrá que desalojar su departamento por no pagar el arriendo

En días difíciles y adversos se encuentra Savka Pollak a raíz de que su exmarido no ha pagado la pensión de alimentos desde hace al menos diez años. La presentadora televisiva y madre de cuatro hijos, está a menos de un mes de tener que desalojar su departamento debido a que no ha podido pagar el arriendo.

Más encima, esta periodista se dio cuenta de este ultimátum por parte de la dueña del inmueble, justo cuando regresaba de grabar un reportaje de Mega sobre la nueva ley de pensión de alimentos. De hecho, apenas llegó a su hogar, se encontró con una noticia acerca su exmarido y la advertencia de la arrendataria.

“Como si fuera broma, llego a la casa y me encuentro con tres papeles. Dos de ellos son una notificación que dice que el padre deudor, de esa cifra millonaria, que son ya no sé cuántos años, ¿Diez años será? Ese deudor de 10 años pidió rebaja“, expuso al comienzo Savka Polla en un video en Instagram.

Luego, agregó: “Y el tribunal le dijo que sí. Y le rebajó la pensión en un 90%. Así de rápido (…) Pero eso no es lo que más rabia me da. O yo no diría rabia, diría que incluso hasta risa. Que al final le dejen el 10%, 5%, el 20%, da lo mismo. Porque no lo va a pagar“.

“¿Y por qué no lo va a pagar? Porque puede no pagarlo. Porque incluso con la nueva ley hay un tope y si tiene cierta edad, y llega a la AFP… Al final yo sé que esto (el dictamen por la pensión de alimentos), da lo mismo lo diga. Porque no se va a cumplir“, añadió después.

“No es chiste lo que voy a decir”

Finalmente, Savka Pollak reveló que tendrá que desalojar su hogar. “No es chiste lo que les voy a decir. También me encuentro con este otro papel que me dice que me quedan 30 días para dejar el departamento. Porque efectivamente no he podido pagar el arriendo en forma normal, como corresponde”, afirmó.

“Para terminar el día paradójico, hablando de los estragos que provoca cuando una de las personas incumple, llego a la casa y me encuentro con este notición. Para no creerlo“, adicionó y cerró.