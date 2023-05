"Tantas preguntas...": Vanesa Borghi compartió íntimos registros del funeral de su bebé fallecida

Vanesa Borghi vive los días más triste de su vida, luego de confirmar la pérdida de su bebé de seis meses tras nacer en un complejo parto.

La modelo contó la noticia en sus redes sociales, donde reveló el gran dolor que estaba transitando junto a su pareja, Carlos Garcés.

“Las horas que pasamos abrazadas fueron preciosas y junto a tu papi creemos que fue un pequeño momento de paz en medio del caos”, dijo.

Y agregó que “mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza. Fueron los 6 meses más lindos de mi vida y gracias a vos me di cuenta que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable”.

Vanesa Borghi y el funeral de su bebé

Tras el posteo, que se llenó de cariño y mensajes de fuerza, la maniquí comentó que, desde Fundación Amparos, habían recibido un regalo muy significativo, en el que pudieron estampar los pies de su hija Clara.

Y este lunes, la argentina compartió conmovedoras imágenes del funeral de la pequeña, mostrando la carroza fúnebre y la iglesia.

“Siempre estarás en nuestra vida”, manifestó en la primera instantánea, y luego publicó “tantas preguntas”, dejando claro su estado desconsolado.

De esta forma, Vanesa Borghi empezó a despedir a su retoña, en uno de los momentos más complejos de su vida junto a su pareja.