Desgarrador: Vanesa Borghi compartió conmovedor recuerdo que quedó de su fallecida hija Clara

Vanesa Borghi comunicó este domingo una de las noticias más tristes de su vida: el sorpresivo fallecimiento de su hija Clara.

La modelo había compartido en sus redes sociales la feliz noticia de su embarazo, hace solo algunos días, además de mostrarse internada en la clínica.

De hecho, en LUN habló de su diagnóstico médico, una placenta previa (cuando la placenta crece en la parte baja del útero) y oligoamnio, que es tener un volumen de líquido amniótico menor al esperado.

“Desde el principio de mi embarazo sabíamos que tenía placenta previa, que es muy normal hasta la semana 28. Lo habíamos hablado con el doctor y seguimos los resguardos. Me hice un examen y todo iba bien con eso. El miércoles 26 de abril sentí que estaba largando mucha placenta. Fui a ver el doctor y me dejaron acá. Además, tengo oligoamnio, entonces mi bebé tiene poquito espacio porque tiene poquito líquido amniótico”, dijo.

Esto habría provocado que su bebé naciera antes de tiempo. Y con solo seis meses, no habría aguantado las complicaciones, generando la dolorosa pérdida.

Vanesa Borghi y el recuerdo de Clara

Así, la argentina posteó un emotivo mensaje. “Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza. Fueron los 6 meses más lindos de mi vida y gracias a vos me di cuenta que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable”, escribió.

Y agregó que “las horas que pasamos abrazadas fueron preciosas y junto a tu papi creemos que fue un pequeño momento de paz en medio del caos. Dicen que viniste a enseñarme algo, aún espero esa respuesta y de alguna manera la exijo, porque te fuiste muy rápido y yo te necesito a mi lado”.

Posteriormente, la maniquí compartió un conmovedor recuerdo que le quedó de su bebé. “En la clínica nos dieron la caja de @fundacion_amparos y gracias a esta podemos tener el recuerdo de los hermosos pies de Clara (es muy lindo lo que hacen)”, mostró.

Y de hecho, en su historia, se ve una especie de lámina con las huellas de la bebé, que son parte de un servicio que entrega la institución para recordar a los bebés fallecidos en gestación o poco después de que nacieron.

Una desgarradora forma de rememorar a su pequeña fallecida, que Vanesa Borghi agradeció, al igual que los cientos de mensajes de apoyo y contención que le enviaron.