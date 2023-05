Harrison Ford protagonizó particular momento tras comentario de periodista en Cannes: "Creo que sigues siendo atractivo..."

El icónico actor de Hollywood, Harrison Ford, se encuentra en el Festival de Cannes, para presentar la última cinta de una de las franquicias más populares de la industria, Indiana Jones.

Y es que el famoso arqueólogo que protagonizará una vez más al aclamado arqueólogo en la cinta titulada Indiana Jones y el llamado del destino, recibió una particular pregunta por parte de un miembro de la prensa.

En concreto, el actor se encontraba en una rueda de prensa, cuando una periodista le dijo a Ford, que le había llamado la atención una escena en la que él se sacaba la polera.

“Yo creo que sigues siendo atractivo”. comenzó diciendo la comunicadora.

“Es decir, todavía lo tienes, cómo te mantienes” dijo entre las risas de la audiencia para luego agregar “todos quedamos maravillados cuando te sacaste la polera en la segunda escena”.

“Fui bendecido con este cuerpo” dijo el actor desatando las carcajadas del público, agregando “gracias por notarlo”.

Harrison Ford cracks jokes about still being hot and his “blessed” body at the 2023 Cannes Film Festival. pic.twitter.com/gsMfTa769e

— USA TODAY (@USATODAY) May 19, 2023