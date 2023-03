Rumor en Disney: la serie spin-off de “Indiana Jones” habría sido cancelada

Durante las últimas horas comenzó a circular un fuerte rumor que apunta a que la serie spin-off de Indiana Jones habría sido cancelada por Disney.

Aún faltan un par de meses para la quinta película de la exitosa saga, sin embargo, las últimas noticias no están relacionadas con el film dirigido por James Mangold.

La información que se ha entregado recientemente significa un duro revés para el título de Lucasfilm y son malas noticias para los fanáticos de la franquicia.

A finales del 2022 se anunció la realización de un programa de televisión especial que llegaría al catálogo de Disney+ en algún momento a futuro. Sin embargo, todo parece indicar que hay cambios de planes.

Según Jeff Sneider, conocido insider y periodista de Above the Line y The Hot Mic, desde la compañía decidieron echar pie atrás con el proyecto de Lucasfilm.

Además, Sneider consignó que los ejecutivos de Disney le habrían pedido a la productora que se enfoque en Star Wars, lo que explicaría la situación con la serie de Indiana Jones. También se apunta que la petición habría tenido efectos en la cancelacón de la serie Willow.

RUMOR: The Ravenwood/Indiana Jones series at Lucasfilm is not moving forward, and furthermore, I've heard that Disney has told Lucasfilm to focus on STAR WARS going forward, hence the cancellation of WILLOW.

— Jeff Sneider (@TheInSneider) March 23, 2023