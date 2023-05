“Tengo una cantidad de amenazas de muerte…”: Ignacio Achurra y su dura experiencia en la Convención

Ignacio Achurra fue uno de los protagonistas del último episodio de La divina comida. En el programa de Chilevisión, el actor y exconvencional constituyente habló de su experiencia en el proceso constitucional anterior, que terminó con el borrador que ayudó a redactar siendo rechazado el 4 de septiembre del 2022.

Al respecto, no dudó en manifestar lo difícil y lo trascendente que fue la Convención en su vida. “Por supuesto una de las experiencias más intensas y significativas de mi vida. Yo creo que lo duro fue, por un lado, un grupo y de una cierta derecha, que no quería el proceso y que quería sabotearlo desde el día uno“, afirmó.

“Por otro lado, desde la izquierda también un sector muy herido por la historia del país, que costaba mucho llegar a acuerdo. Y eso creo que nos hizo a ratos pasarlo muy mal“, añadió Ignacio Achurra.

“Había un cierto riesgo de mi seguridad personal”

Tras ello, el actor se refirió a lo dura que fue labor durante este periodo. “A nivel personal, trabajábamos de lunes a domingo. Mi primera reunión empezaba a las 7 de la mañana y las últimas reuniones del día empezaban a las 11 de la noche. De dormir 3 horas o 4 horas al día“, sostuvo.

“Además, yo tuve guagua. Cuando terminó la convención y empecé a reconectarme con mis hijos y darme cuenta de la deuda que tenía con ellos y con mi familia. Fue súper heavy“, complementó.

Más adelante, Ignacio Achurra reveló la violencia de la que fue blanco durante el tiempo en que fue convencional. “Eso que nosotros vivíamos en redes sociales, yo lo vivía en el cotidiano. Lo vivía en la calle, un gallo x te decía ‘devuelve la plata, hueón’. Tengo una cantidad de amenazas de muerte…“, expuso.

“Y cuando empecé a darme cuenta de que había un cierto riesgo de mi seguridad personal, como que ahí dije ‘wow’“, adicionó.

Finalmente, acerca de su experiencia como convencional, Ignacio Achurra señaló que “yo también me hago cargo de que era un momento demasiado importante del país. Pero, no me arrepiento de la experiencia“.