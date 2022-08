Ignacio Achurra encaró a sujeto que lo funó por comer en “exclusivo” restaurante santiaguino

Durante el fin de semana largo el nombre de Ignacio Achurra se viralizó en redes sociales debido a la funa que un sujeto hizo en su contra.

Una donde el hombre lo acusaba por asistir a un local de comida en Santiago. “Hoy me tope con Ignacio Achurra en el restorán Baco, uno de los diez mas exclusivos de Santiago”, escribió el usuario Pablo Reisch.

Esto junto a una fotografía donde se observaba al actor en compañía de una mujer mientras almorzaba y que el cibernauta complementó con un furioso “capitalismo para la cúpula, comunismo para el pueblo”.

Hoy me tope con Ignacio Achurra en el restoran Bacco uno de los 10 mas exclusivos de Santiago.,

“Capitalismo para la cúpula, comunismo para el pueblo” pic.twitter.com/tOuQ0w3ZOZ — Pablo Reisch (@JPabloReisch) August 15, 2022

La situación no fue pasada por alto por el exconvencional, quien también aprovechó su cuenta en Twitter para arremeter con todo contra la llamativa denuncia.

Ignacio Achurra y su defensa

Así, el hijo de Patricio Achurra manifestó de entrada en la red del pajarillo azul “la próxima vez te acercas a hablarme o me sacas una foto directamente y no haciéndote el tonto grabando, como un cobarde”.

Luego, el actor señaló “y sí, un rico restaurante al que vale la pena ir de vez en cuando, salvo por el riesgo de encontrarse con gente como tú”.

Sin embargo, no se quedó sólo en eso y siguió contestando, agradeciendo el apoyo que había recibido ante la extraña funa y señalando que “en verdad me es indiferente. Me preocupa el odio que se incuba alrededor”.

La próxima vez te acercas a hablarme o me sacas una foto directamente y no haciéndote el tonto grabando, como un cobarde. Y sí, un rico restaurante al que vale la pena ir de vez en cuando, salvo por el riesgo de encontrarse con gente como tú. — Ignacio Achurra (@IgnacioAchurra) August 15, 2022

Finalmente, Ignacio Achurra hizo un llamado a parar con este tipo de agresiones en redes sociales. “Hay que bajarle a la violencia, es urgente”, concluyó.