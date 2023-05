“Era una cosa por otra”: Dayana Amigo revela que le ofrecieron candidatearse a reina de Viña como la Titi

Semanas atrás, Dayana Amigo volvió a las pantallas de Mega a través del sitcom que la hizo famosa: Casado con hijos. Con su papel como Titi Larraín, la actriz logró un boom y un despegar en su carrera, que luego le ha permitido interpretar otros roles. Sin embargo, desligarse de la hija de Tito y Kena Larraín, ha sido difícil.

“Como a la serie le estaba yendo bien, nos llamaban de varios lados. Y si quería seguir dedicándome a la actuación, tenía que guardarme. Traté de no ir a ningún programa, no animar la disco. Y no hacer nada más de humor hasta que me llamaran de algo distinto“, comentó Dayana Amigo al respecto, en conversación con la revista Sarah.

Tras ello, reveló qué ofertas le llegaron tras el sitcom de Mega. “Todas las primeras llamadas eran para hacer comedia. Para ser reina del Festival de Viña como la Titi. Habría sido la raja, pero era una cosa por otra. Y lo primero que hice después de Casado con hijos fue en Chilevisión, un personaje que lo pasaba súper mal, con el pelo oscuro”, afirmó.

“Siempre tuve miedo de volver a hacer la Titi”

Más adelante, Dayana Amigo señaló que el regreso de Casado con hijos ha sido “bonito. Pasan muchas cosas. Los personajes están vivos en uno, los sitúas en el set y funcionan, aunque no haya guion. Y es lindo saber que está la química con los compañeros, nos apoyamos y queremos“, sostuvo.

“Hay un trabajo colectivo, como en el teatro, pero en sitcom. Reencontrarse con el equipo, el director, los técnicos que se ríen mientras grabas, saber que no ha cambiado nada con los años“, añadió.

Aunque, la actriz también confesó que temió a tener que volver a interpretar su papel en el sitcom. “Siempre tuve mucho miedo de volver a hacer la Titi y no poder salir de ahí. Esto de volver a hacer Casado con hijos fue algo de lo que se habló mucho, cada año. Y siempre dije ‘no lo voy a hacer chiquillos, no quiero’“, expuso.

Para concluir, Dayana Amigo afirmó que al final aceptó volver a ser la Titi, porque “he hecho distintos personajes y les ha ido bien. He trabajado por ser versátil, por hacer de todo un poco en teatro, cine y teleseries. No tenía el mismo miedo. Estoy más grande, más madura“.

“Y por más fuerte que haya sido la Titi, he logrado que la gente en la calle me reconozca por otros personajes“, puntualizó y cerró.