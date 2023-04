Cinco personas y más de una hora de trabajo: así es la transformación de Dayana Amigo a Titi Larraín

No cabe duda de que la nueva temporada de Casado con hijos ha causado cierto revuelo. Y es que la sitcom reunió al elenco original para mostrar qué pasó con la familia Larraín 15 años después de su última emisión.

Bajo este contexto, Dayana Amigo, quien interpreta a Titi Larraín, debe someterse a todo un cambio de look para volver a convertirse en el personaje.

En conversación con Las Últimas Noticias, la actriz contó detalles de la transformación que vive antes de cada grabación.

Cabe destacar que semanas antes de partir el rodaje, se decoloró el pelo, a pesar de que podría haber usado una peluca, como lo hace Javiera Contador.

“Para mí, luce y funciona mejor que sea mi propio pelo. Me tengo que retocar el color una vez al mes y también la raíz, porque crece y va cambiando el color, y se debe mantener continuidad en los capítulos”, dijo.

El equipo detrás de la transformación

Para lograr el maquillaje, un equipo de 5 mujeres se pone en acción: Fernanda Tapia, Valeska Anjari, Loredana González, Valentina Maldonado y Romina Fredes. Mientras una la maquilla, dos se preocupan de su vestuario y las otras dos se encargan del cabello.

Así, en la conversación con el medio citado, destacan que entre las trenzas del pelo de Dayana Amigo para Titi Larraín de Casado con Hijos, se le colocan tres cortinas de extensiones.

De hecho, la actriz reveló que también participó creando este cambio de look, el cual está acotado a la ‘Titi influencer’. Por ejemplo, investigando alguna cuentas de TikTok, descubrió que las pestañas largas estaban de moda.

“Con la Javiera (Contador) se nos ocurrió ponernos extensiones de pestañas una a una para que no nos tuvieran que poner postizas todos los días”, explicó.

Lo que sí es falso en cada grabación, son las uñas. La idea es que cada vestimenta del personaje tenga uñas diferentes.

“Me complica mucho tener las uñas tan largas, no me manejo. Me las ponen cuando ya estoy vestida porque no me puedo subir ni la panty ni las botas cuando ando con ellas”, describió Dayana.