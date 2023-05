Ignacio Franzani vuelve a la televisión abierta: será parte de un programa de negocios en Canal 13

Ignacio Franzani volverá a televisión abierta tras cinco años alejado. Recientemente, se unió a las emisoras de radio Play y 13C, donde presenta los programas Generación Play y Creadores, respectivamente. Y ahora, además, se une a la segunda temporada de Cita de negocios en Canal 13.

Este último producido en conjunto con Movistar Empresas. Un espacio en el que Franzani será uno de los socios que acompañará a empresas que buscan conquistar a un jurado que evaluará sus innovaciones tecnológicas. Otros rostros con el mismo rol serán Carolina de Moras, Carlos Díaz, Kika Silva y Rayén Araya. Mientras que, Sergio Lagos animará.

Franzani no ocultó su motivación ante este nuevo programa. “Más que el formato o el soporte, siempre me he movido por el contenido. Y este proyecto es alucinante desde ese punto de vista“, afirmó el periodista, quien ha trabajado en otros proyectos como Cadena Nacional, Sin maquillaje y Fruto prohibido.

“Por eso quise participar de esto. Junto con que lo pasé muy bien en esa final y encontré que todas las empresas tenían un relato, argumento y un tema de impacto social y tecnológico“, añadió después.

“Es un proyecto bien completo”

Luego, sobre Cita de Negocios, Ignacio Franzani agregó: “es superestimulante y es un proyecto bien completo. Son empresas que tienen una misión exitosa en el negocio y que, en buen chileno, ‘la hicieron’. Por algo están acá. Y están en una etapa de crecimiento, expansión y de dar ese salto tecnológico“.

Y tras ello, el presentador televisivo chileno señaló que “lo interesante es que todas las empresas tienen un lado B. Una mirada sustentable y un compromiso social desde su modelo de negocios“.

“Es muy loco”

El animador de Generación Play y Creadores también habló sobre su regreso a la televisión abierta tras cinco años, luego de haber conducido Mentiras verdaderas. “Es muy loco, porque cuando se pone la cámara adelante, yo hago tele siempre. Ya no hago diferencia entre abierta o por internet o lo que uno hace en la radio“, sostuvo.

“Pero sí, en rigor, es mi regreso a la tele abierta. Y yo, más que el formato o el soporte, insisto, siempre me he movido por el contenido, y este proyecto es fascinante y por eso quise participar de esto“, complementó.

Finalmente, Ignacio Franzani comparó su nuevo trabajo en televisión con su faceta como locutor radial. “Es bacán hacer radio y que eso termine en la tele igual. El mundo es así hoy y uno ahora está en todas las plataformas“, concluyó.