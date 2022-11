“Es como una Cruella de Vil”: Karol Cariola se refiere a los ataques que ha recibido de Pamela Jiles

La diputada Karol Cariola estuvo en un el último episodio de El Chile que se viene en Súbela. En conversación con Ignacio Franzani, la militante del Partido Comunista habló de su vida y de sus diferentes experiencias desde que llegó a la Cámara de Diputadas y Diputados, así como también sobre su relación con otros congresistas.

Casi al inicio del programa, a Cariola se le preguntó sobre la diputada Pamela Jiles. “Uf, guau. Es como una Cruella de Vil. Yo no sé si ella busca ese personaje. Yo tenía mucho cariño por Pamela, mucho respeto. Pero yo siento que en el último tiempo, Pamela han jugado un rol, al menos, no sé, conmigo tiene algo muy extraño. Me ataca permanentemente“, afirmó.

“Retuitea cosas que me ofenden en las redes sociales, que son súper ofensivas. De repente hasta por cuestiones físicas. Ha sido súper agresiva en varios aspectos. Me llama profundamente la atención su falta de sororidad y de complicidad con el rol de las mujeres. Es Cruella“, complementó después.

Más adelante se le consultó acerca de que era lo primero que se le viene a la cabeza cuando se le menciona a la senadora Ximena Rincón. “Astuta. La hemos conocido en todas las facetas. Y su forma de relación, siempre es como una constante negociación. Pero tengo mucho respeto por el trabajo que ella ha hecho“, respondió.

Su opinión acerca del alcalde de Recoleta

Posteriormente, a la exvocera del Apruebo se le hizo la misma pregunta, pero esta vez sobre el Daniel Jadue. “Un alcalde de mi partido. No somos cercanos, en términos políticos y personales. Yo tengo muchas diferencias con su estilo de hacer política. A ratos lo encuentro un estilo más masculinizado. Pero guardo mucho respeto y cariño por Daniel”, expresó.

Luego, la exdirigente estudiantil agregó: “Ha logrado romper ciertas lógicas de la administración, del Estado, para ponerlas a disposición del bienestar de las personas. Y creo que eso siempre se agradece, se valora y es valioso”.

Tras ello, aclaró que no apoyó a Jadue por ser él. “Es que no tiene que ver con él en particular. Yo le doy mucho valor a los proyectos colectivos. Yo no era amiga de Gabriel Boric, tampoco soy amiga de Daniel Jadue. Sin embargo, cuando se construyen proyectos colectivos y hay alguien que encarna, representa…”, explicó.

Finalmente, Karol Cariola hizo una reflexión sobre la falta de mujeres en cargos decisorios política. “Yo por lo menos soy una convencida de que en América Latina hay muchos liderazgos masculinos y necesitamos también abrir paso a los femeninos. Ojalá la próxima presidenta de Chile sea una mujer. Creo que a Chile le haría bien“, concluyó.