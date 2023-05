“Fue una trampa”: Roberto Cox entrega detalles inéditos de su cita con Kel Calderón

“Eso fue una trampa“, así definió desde un comienzo Roberto Cox su cita con Kel Calderón en Contigo en la mañana. Esto a raíz de que su encuentro con la hija de Raquel Calderón, se orquestó en un inicio como una entrevista, pero, esta reunión concertada por la madre de la influencer, tenía realmente fines amorosos.

“Yo llegué al matinal (de Canal 13), primer día, ‘oh, vamos a recibir al corresponsal que estuvo en Malasia, que cuenta de Malasia’. Primera pregunta de Raquel Argandoña, me dice: ‘Roberto, ¿estás soltero? Y Raquel me dice, tú sabes que tengo una hija, ¿sabes quién es?’“, contó Cox al comienzo.

Luego, agregó: “Y bueno, ahí empieza todo el tema de que en el matinal dicen, ‘¿y por qué no la conoces? ¿Por qué no se conocen? ¿Por qué no salen juntos?’. Y hasta que, no sé quién me dice, ‘¿y tú le harías una entrevista a Kel?’. Y yo le digo, ‘pero obvio, yo soy periodista, no me niego a entrevistar a nadie’“.

“Pero me lo estaban diciendo, porque ellos querían provocar ese encuentro. Entonces, faltaban poquitos días para una entrevista que misteriosamente, no sé por qué, iba a ser en un hotel en el sector oriente de la capital. Y me pongo a estudiar la vida de Kel“, añadió después.

“Al final fue una entrevista cita”

Más adelante, Cox relató cómo se dio su encuentro con Kel Calderón. “Voy preparado, llegó al hotel y veo que el set donde se iba a hacer la entrevista, había picoteo, había cosas para tomar… Era una cita (…) Yo le quería hacer una entrevista seria. Me siento ahí y empiezo con la entrevista, y le empiezo a preguntar”, expuso.

“Me voy por el lado más serio de Kel Calderón. Pasan dos minutos y la directora del programa me dice: ‘Corten. No graben más’. Y yo, ‘¿qué pasó?’. ‘Ven para acá, Roberto’. Y me lleva a un rincón ahí, en la terraza donde estábamos”, complementó.

Tras ello, el periodista de CHV señaló que “solitos los dos me dice: ‘Roberto, deja de preguntar hueás. Deja de preguntar esas cosas, si ¿a quién le interesa lo que estay preguntando? Tenís que preguntarle a Kel si ella saldría con alguien como tú’ (…) Yo entiendo que fue un juego“.

“Al final fue una entrevista cita. Después estuvimos hablando de temas más… No le pregunté si ‘¿tú saldrías con un hombre como yo?’, porque me parecía una pregunta muy absurda y muy ridícula. Pero sí empezamos a hablar de sus relaciones, con quién saldría ella, y ahí la entrevista fluyó con temas más livianos”, puntualizó después.

Finalmente, Roberto Expresó reveló que “la única vez que vi a Kel Calderón fue en ese día“.