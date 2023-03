El pasado fin de semana, Roberto Cox fue blanco de varias críticas, luego de que a través de la aplicación Sosafe sus vecinos lo acusaran de hacer mucho ruido con sus fiestas. Frente a esta funa, el periodista de Chilevisión se defendió con varias stories en su cuenta Instagram, donde dio su versión de los hechos.

Y fue precisamente, sobre este mismo festejo, en el que Cox celebró que cumplió 40 años, que conversó con Julio César Rodríguez y Montserrat Álvarez en Contigo en la mañana. “Estaba muy sentido porque no me invitaste a tu cumpleaños“, le dijo el conductor del matinal. “Tenía que invitar a Julio César y así la funa iba a ser compartida“, comentó entre risas.

Tras ello, Montserrat le preguntó a Cox acerca de la funa de sus vecinos. “Tengo muy buenos vecinos sí“, ironizó. Y enseguida, agregó: “Se viralizó una denuncia en Sosafe. Una denuncia anónima. Mira, yo contraté una chica que fue a poner música, DJ Selecta. Un set de electrónica, estábamos todos ahí disfrutando. Ella empezó a tocar a las 19:45 de la tarde“.

“Le dije a mis amigos, ‘vamos a hacer esto temprano’. Empezamos a las 4:00, llegó la DJ un poquito más tarde y a las 19:45 empezó a tocar. La primera denuncia en Sosafe fue a las 19:50. Un día sábado (…) Yo cité a las 4:00, sabiendo que un sábado a las 4:00, con el sol pegando fuerte, la gente no iba a llegar a las 4. Empezó a llegar a las 5“, añadió.

“Tuve felizmente el apoyo de muchos vecinos”

Más adelante, el periodista de CHV contó en qué minuto terminó la fiesta. “La música se habrá cortado como alrededor de las 2:00. Que es el mismo horario hasta el cual se puede usar la terraza comunitaria del edificio. Te ponen un horario, si tú vas a la terraza comunitaria. Esta no era una terraza comunitaria, esta era la mía“, explicó.

Y posteriormente, afirmó que “lo pasé bien (…) Yo tuve felizmente el apoyo de muchos vecinos que viven en mi edificio, que me escribían. Yo tengo un amigo en el edificio, el que vive justo en la puerta de al lado, me hice muy amigo de él. Tanto así que me invitó a su matrimonio en Mendoza, porque se casó con una mendocina. Pero al resto no los conozco“.

“Me escribieron vecinos que no conozco, con nombre y apellido, por Instagram, diciendo ‘Roberto soy vecino, vivo abajo y me enteré por la tele al día siguiente que hiciste un carrete’. Entonces de verdad yo creo que hay algunos que te pueden tener mala, te denuncian”, complementó.

Sabía que lo iban a funar

Finalmente, Roberto Cox aseguró que “Estaba planeada esta funa. Yo le mandé un flyer a mis amigos para invitarlos”, y luego, Montserrat Álvarez leyó este folleto, que en una parte decía “00:00 horas, funa nuñoína“.

Al respecto, el conductor de Chilevisión señaló: “Estaba programado, porque yo sabía que se venía la funa. Esta es mi invitación, porque yo sabía que me iban a funar. Estaba en el programa. Lo que pasa es que la denuncia se adelantó, a las 19:50“.