“En modo mamá”: Mon Laferte compartió la primera foto junto a su hijo Joel

Mon Laferte utilizó su cuenta de Instagram para compartir la primera foto junto a su pequeño hijo Joel en redes sociales y se llenó de comentarios amorosos por parte de sus seguidores.

Durante la noche de este domingo, la cantante nacional sorprendió a sus fanáticos al mostrar a su primogénito. “Él necesita a su mamá 24/7 así que esta soy yo, en modo mamá primeriza“, escribió junto al registro.

“Despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida. No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas”, agregó.

Mon también aprovechó de contar cómo ha sido la experiencia junto a su pareja, transparentando cómo es esta nueva etapa en su vida. Más allá de los sacrificios, reconoció la satisfacción que siente en este momento.

“El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo. Esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermosa y soy la más feliz del planeta! SOY MAMÁ!“, añadió en el post.

En dos horas la publicación alcanzó más de 470 mil likes y sus seguidores la llenaron de elogios, felicitaciones y mucho amor. Incluso, colegas artistas dejaron sus corazones, como Rosalía, Ana Torroja y Guaynaa, con quien tiene una tema en colaboración.

Revisa la primera foto de Mon Laferte y su hijo Joel: