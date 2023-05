¿Amor no correspondido? Adriana Barrientos admite atracción por Martín Cárcamo, pero él la ignora

Durante los últimos días, surgió el rumor de que Martín Cárcamo le habría puesto fin a su relación con la maquilladora Ale del Sante. Este cahuín surgió a raíz de las diferentes señales que han dado, como el hecho de que hace tiempo que no suben fotos juntos en sus respectivas cuentas en Instagram.

Un hecho que fue comentado en Sígueme y te sigo, donde Francisco Kaminski reveló otra vista. “Se acuerdan que para el Festival de Viña del Mar a las personas que estaban ahí en producción, les llamaba mucho la atención que ella se mantenía al margen de él“, planteó.

“Antiguamente, en otros festivales, lo acompañaba al camarín. Y ahora solamente estaba en el palco“, añadió después el conductor del programa de TV+. Ante lo que Andrés Baile opinó que: “¿Es un cambio de vida de Martín? Porque dejó el Festival, dejó la polola“.

Adriana Barrientos está detrás de Martín Cárcamo

Mientras que en Zona de Estrellas, a propósito del supuesto quiebre entre Martín Cárcamo y Ale del Santo, Adriana Barrientos reveló la atracción que siente por el conductor de Canal 13. “A mí me gusta Martín, lo voy a agregar a Instagram“, bromeó.

“Es que siempre me ha gustado Martín Cárcamo, pero creo que yo a él le caigo mal. No sé, como que no soy su perfil“, añadió después.

Luego, agregó: “La otra vez vine para los premios Zona de Estrellas con mi traje, preciosa y toda linda. Y pasé totalmente a segundo plano (…) Nunca en la vida Martín me ha mirado, te lo juro. Y yo me he esmerado varias veces para que me mire porque lo encuentro demasiado mino“.

Finalmente, acerca de Martín Cárcamo, Adriana Barrientos señaló que “yo creo que a él le gustan las chiquillas que son cuicas, así heavy, como muy pelolais. Apellido Matte, ok. Barrientos, no“.