Martín Cárcamo: decidió no seguir animando el Festival de Viña antes de la edición de este año

Fue el jueves 13 de abril, que Martín Cárcamo dio a conocer que no seguirá como animador del Festival de Viña del Mar. “Creo que es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido”, argumentó para 13.cl. Y, transcurrido menos de 24 horas, en Tu día quiso profundizar acerca de la decisión que tomó.

Al comienzo, Cárcamo reveló cómo se originó su decisión de no animar Viña 2024. “Pasó que yo venía reflexionando esto hace mucho rato. Porque, bueno, el escenario de Viña para mí es muy importante, de hecho es el más importante en el cual he estado en mi carrera (…) Siento que he sido un privilegiado por haber estado en ese escenario y haberlo disfrutado“, afirmó.

Tomó la decisión antes de subirse al escenario en Viña 2023

Tras ello, reveló que antes de animar Viña 2023, había sentenciado que sería su último festival como animador. “Era una decisión tomada (…) Lo que pasa es que la pandemia a todos nos hizo reflexionar mucho y nos hizo también evaluar, no solamente cosas personas, sino que también cosas profesionales“, planteó.

“Y yo me sentía muy privilegiado de haber estado en el escenario de Viña del Mar. Tres veces, y mi compromiso al principio era por dos años. Viene la pandemia, hacemos un tercero obviamente, dada las condiciones… Pero también sentía que esta experiencia la tienen que vivir otros animadores“, añadió.

Luego, el Rubio Natural agregó: “Yo no soy de la idea de estar tantos años en un festival que es tan importante, y donde se pueden desarrollar otras compañeros y otros colegas“.

“No le cierro la puerta al Festival”

Más adelante, el conductor de De tú a tú, explicó que una de las razones de dejar la animación del Festival de Viña, es porque por contrato a Canal 13 solo le queda un año. “Por lo mismo, y las cosas pueden cambiar. El mundo y la realidad que hemos vivido en los últimos años, nos enseña que todo está mucho más líquido. Todo puede ir variando“, sostuvo.

“Entonces queda un año y si yo lo hago, impido también de que otros compañeros lo puedan hacer. Y creo que además que, no le cierro la puerta al Festival si el día de mañana me toca de nuevo volver o me toca estar en ese escenario, yo voy a estar feliz. O sea, para mí es lejos lo más importante que he hecho en mi carrera“, complementó finalmente.