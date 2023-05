Una nueva versión de los premios MTV Movie & TV Awards se tomó la escena cinematográfica y de entretenimiento, buscando premiar con la estatuilla dorada de palomitas de maíz a los mejores de cada categoría.

La ceremonia se realizó la noche de este domingo, pero de una forma especial debido a la huelga de guionistas que afecta a Hollywood donde exigen mejoras en sus condiciones laborales.

Debido justamente a la huelga, este año no hubo ni alfombra roja ni gala como estos eventos tienen acostumbrados a su público.

Por lo mismo, la actriz Drew Barrymore que estuvo oficiando de presentadora, renunció a realizar dicha labor en solidaridad a los trabajadores en movilización.

Con todos estos problemas, la organización decidió realizar la ceremonia de forma grabada e incluyendo escenas de versiones anteriores.

