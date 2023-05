El actor chileno Pedro Pascal fue anunciado este domingo 7 de mayo como ganador en la categoría “mejor héroe” en los MTV Awards, gracias a su papel como Joel en la serie “The last of us”.

Pascal fue el actor que más votos consiguió del público, en una competencia donde además estaban Diego Luna (Andor), Jenna Ortega (Merlina), Paul Rudd (Ant-Man) y Tom Cruise (Top Gun).

Luego de ser anunciado como el ganador, se emitió un video donde Pedro Pascal agradeció el reconocimiento de sus fans, apuntando además que para él es muy significativo ya que creció viendo MTV.

“Quiero dar las gracias a MTV y los MTV movie awards, fui un niño viendo MTV, crecí con MTV, así que esto significa el mundo para mí“, aseguró en el registro que fue emitido durante la gala de premiación.

#TheLastOfUs star Pedro Pascal wins Best Hero at the #MTVAwards: “I am a child of MTV. I grew up on MTV, so this means the absolute world to me” pic.twitter.com/DLMVfroxOr

— MTV NEWS (@MTVNEWS) May 8, 2023