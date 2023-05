“Un oficial no quiso que yo entrara”: le prohiben a Pablo Chill-E ingresar a Nueva Zelanda

Pablo Chill-E se encuentra en medio de un tour que contempla viajes por diferentes países. Una serie de shows que mayoritariamente ha llevado a cabo en Europa, donde ha contado con el apoyo de chilenos residentes en el extranjero. Y uno de sus destinos era un país insultar de Oceanía: Nueva Zelanda.

Sin embargo, debido a diferentes factores y a causas que todavía se desconocen, el cantante del género urbano no podrá presentarse en este país oceánico, a pesar de que ya había publicitado sus conciertos allá. “Sha, apretaron con el alma, no me dejaron entrar a Nueva Zelanda“, escribió para anunciar la suspensión de sus shows.

“Son cosas que pasan”

Más adelante, el intérprete de hits como My blood, Facts, Deseos y Mínimo esfuerzo, subió una storie para dar a conocer la noticia de la suspensión de sus shows en Nueva Zelanda. “Pa’ toda mi gente que me quería ir a ver a Nueva Zelanda. Yo creo que la fecha se va a reprogramar“, afirmó.

Tras ello, el artista del género esbozó las razones de por qué no pudo ingresar a Nueva Zelanda, además de que no descartó presentarse en un futuro allá. “No me dejaron entrar porque un oficial no quiso que yo entrara. Pero, bueno, son cosas que pasan“, sostuvo.

“Yo creo que pronto voy a ir, para todos los chilenos de Nueva Zelanda. Voy a ir prontito“, añadió después.

Finalmente, Pablo Chill-E señaló que “ahora voy a ir a la gira pa’ España. Voy a ir a Barcelona, Madrid, Málaga, Zaragoza y pa’ Valencia. Así que activo ahí, para toda mi gente de España. Les quiero un besito. Y perdón a los de Nueva Zelanda“.

Es importante recordar que en los últimos días Pablo Chill-E ha estado de gira por Europa. De tal modo, que ha realizado conciertos en España y en Italia.