El “lado B” de Pablo Chill-E y su gusto por el rock: “Sería curioso un tema con Ozzy Osbourne”

Pablo Chill-E hablo sobre sus gustos musicales, desclasificando que hay emblemáticos artistas del rock que lo acompañan de vez en cuando.

“Me gusta mucho el rock, de repente me gusta fumarme mis pitos y me gusta escuchar The Doors, me gusta escuchar Black Sabbath, los mismos Beatles también me gustan”, dijo en una reciente entrevista con Culto, de La Tercera.

“De los Beatles me gusta esta… I am the Walrus, también esta que la canta uno de ellos, While my guitar gently weeps. De Black Sabbath me gusta Paranoid, yo alucino con Paranoid, me gusta caleta. Con esa me siento así como en un mood (agita la cabeza)… voy manejando y la pongo”, dijo el ShishiBoss, quien está próximo a estrenar Duende Verde.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Chill-E $$G (@shishibosspaulito)

¿Colaboración con Ozzy?

Entregando algunos detalles sobre su lado rockero, Pablo Chill-E explicó que le gusta “lo que representa el rock y todas esas cosas. Es rebelde, es rebeldía. Eso me gusta de la música del trap, igual es un poco rebelde. Obviamente, no habla de las mismas cosas, pero comparten esa rebeldía, es el único punto en común que tienen”.

Ante la pregunta sobre eventuales colaboraciones musicales con artistas que no se desempeñan necesariamente en el trap, a Pablo Chill-E no le cuesta nada soñar.

“Así como alguien que no tenga nada que ver conmigo, con Pablo Lescano, me gustaría trabajar con la cumbia. Me gusta también Lee “Scratch” Perry, que es de Jamaica. Igual sería curioso un tema con Ozzy Osbourne imagínate, sería notable” dice.