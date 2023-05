Fue hace casi un mes, que Denise Rosenthal dio a conocer que iba a viajar y estar unos días en México para llevar a cabo unos trabajos. En la ocasión, también contó que iba a alejarse de sus redes sociales, para cuidar su salud mental, producto de la baja anímica que ha tenido en el último tiempo.

“Me voy por unos días, mi gentecita, estaré en México por un tiempecito. Trabajando. Y he decidido por mi salud mental desconectarme un poco de la presión de las redes sociales y de lo que eso implica en este momento de vulnerabilidad“, contó entonces la cantante.

“Estoy aprendiendo mucho, y sobre todo conociéndome y respetando mis espacios, mis procesos y mis tiempos. Cuidar de mí, implica poner límites y recibo su amor con mucha gratitud“, añadió después.

Aclaró sus dichos un mes después

Sin embargo, el 1 de mayo, casi un mes después, la artista chilena quiso hacer una aclaración sobre su viaje a México. “Subí en mis redes que iba a ir a trabajar por unos días a México, y que además las quería borrar por un tiempito…“, expuso la cantante y actriz, para luego mostrar la reacción de diferentes medios acerca de su anuncio.

Tras ello, Denise Rosenthal hizo su aclaración y además se desahogó. “Aún no dimensiono que cualquier cosa que diga o haga siempre puede ser tergiversado o puede usarla a su antojo, como ‘noticia’. Solo estoy intentando sanarme y seguir trabajando por mis sueños y objetivos. Please, no crean que todo lo que diga la prensa, aquí estoy”, afirmó.

“Y si estoy viajando un poquito más es por trabajo. E intento ser siempre honesta con mis procesos personales. Porque creo que hay que hablarlos y darles su lugar. Logremos que la empatía sea la moda“, adicionó y cerró.