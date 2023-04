Los memes que dejó el “sexfam”: internautas bromearon con polémico baile en centro de salud

Una controversia surgió producto de la performance de una bailarina de twerking durante la presentación de una cantante en el Cesfam de Talcahuano. Y es que fue un baile donde la joven no solo se movió sensualmente, sino que también lo hizo con su parte posterior destapada.

A raíz de este evento, hubo diversas reacciones tanto en las redes sociales como en la misma municipalidad. Entre las que se destaca la del alcalde de Talcahuano, Henry Campos, quien anunció un sumario y afirmó sobre el show que tuvo “un contenido no apto. Me atrevería a decir con un contenido erótico, a las 11 de la mañana y en un lugar donde también había niños“.

Más adelante, también la cantante se refirió al baile de quien estuvo al lado suyo en el Cesfam. “Nunca se me informó que la bailarina, también jurado, iba a presentar su propuesta de show en simultáneo conmigo (…) No somos un equipo de trabajo ni representa lo que yo vendo como cantante“, aseguró Carla Verdugo.

Habló la protagonista del baile

Hasta que llegó el momento, en el que la propia bailarina, Johanna Cares, quien es instructora de twerking sensual, comentó la polémica por su performance. “Lo más lamentable es que en todas las noticias me censuraron el poto, qué fome. Si es el protagonista de todo esto“, sostuvo.

Luego, agregó: “La verdad es que no me preocupa porque yo sé que la gente, con un poco de piel que se vea, le ven el morbo al toque. No pensé que un simple baile iba a causar tanta polémica, la cagó, la gente está muy cartucha“.

“Le ponen cualquier color. Bueno, ojalá me llegue más gente a mis clases nomás, si eso es lo que me interesa“, añadió después.

Los memes y reacciones que dejó el baile

Sin embargo, más allá de la polémica, el sumario y las reacciones a nivel profesional, político y municipal, están también las bromas y los memes que surgieron a causa de esta controversia. Esto a raíz, de los que internautas no dudaron en tomarse con humor todo lo ocurrido en este centro de salud en Talcahuano.

En otras informaciones el show del sexfam se replicaria en el sapu pic.twitter.com/Mwtfo4Mlcw — Celestoxica (@celestoxica) April 28, 2023

El que organiza las fiestas en los Cesfam #Sexfam pic.twitter.com/lyivmlvn99 — ®️🅾️🅱️3️⃣®️7️⃣🅾️ (@Breretomatista) April 28, 2023

Los pacientes de Niño Sano en el Cesfam de Talcahuano pic.twitter.com/T6A37BB3l9 — Kittimporta 🌸 (@JellouKitty) April 28, 2023

Acá pidiendo la bivalente en el Cesfam pic.twitter.com/9RpO3vzoZO — El Vacunashinas (@mevoyadarunlujo) April 28, 2023

No sé que se quejan de la salud pública. Hoy fui al CESFAM y me atendieron la raja — Héctor Romero (@hectoromero) April 28, 2023

Lo positivo que al fin mueven la raja en un cesfam. pic.twitter.com/5gG1ticfrp — Antonio S.Sills 🔵🔴 (@victsep) April 28, 2023

Buen día mi gente aquí desde tempranito esperando atención en el Cesfam pic.twitter.com/MUWyhNc4mz — Chicholino cuarentenas (@CCuarentenas) April 28, 2023

En este CESFAM lo atendemos a todo cachete. ¿Qué tal? ¿Cómo me quedo el lema? — Leopoldo Quezada Ruz 🌳 (@leopoldoquezada) April 28, 2023

– Sabes qué necesitamos implementar en los Cesfam para que funcionen mejor?

– Twerking?

– Exacto! pic.twitter.com/1oijJLhSm1 — CASCADAS JAPÓN 滝 日本 (@CascadasUn) April 28, 2023

Debido a los acontecimientos ocurridos en el cesfam (sexfam) de talcahuano, tenemos nueva guía clínica 😀 pic.twitter.com/AslPhfcPil — ko (@kounnee) April 28, 2023

La gente de Talcahuano entrando al CESFAM pic.twitter.com/lPXtBApjcU — Raúl 🏳️‍🌈🌿 (@Raul_Alejandroe) April 28, 2023

Aquí listos para la inauguración del CESFAM. pic.twitter.com/9E7XxMXzWJ — elsergiost (@ElSergiost) April 28, 2023

Ustedes son muy jóvenes. En la UDi fueron pioneros en fiestas #CESfam pic.twitter.com/PDP4yrWJDG — Fender 2.0 (@Ffender1312) April 28, 2023

a mí lo que me tiene impresionada es la seriedad del twerk, fue el twerk de su vida, se tomó el escenario del Cesfam como si fuera el Super Bowl. — vero¨ (@docecuotas) April 27, 2023

Acá llegando al CESFAM. pic.twitter.com/EnTS0f5T9D — Hermes Antonio (@hermeselsabio) April 28, 2023

El director del CESFAM Leocan Portus pic.twitter.com/F2SMfUbSkR — Cambalache (@Intrabajable) April 27, 2023

Las señoras del CESFAM esperando que las llamen mientras hacen un show erótico pic.twitter.com/dNL3moIIAj — La Bonita de Puente Alto 🏳️‍🌈 🇨🇱 🌳 (@ErestuFaloon) April 28, 2023

Espérate, la bailarina del cesfam ES FUNCIONARIA DEL CESFAM??? pic.twitter.com/RrJYMS1ZtE — テシト 🌸 (@tecitto) April 28, 2023

Siento que la loca que bailaba en el Cesfam quería hacer ese baile ya fuera con esa canción o con la cuncuna amarilla. — Nico Nemo (@ElDakkar_) April 28, 2023