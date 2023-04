“Estoy hasta el loly”: Naya Fácil reveló su extremo miedo por investigación del SII a influencers

Naya Fácil reaccionó con todo a la investigación que realizará el SII a los influencers. Y su postura fue plasmada en varias historias de Instagram.

La joven habló sobre lo informado por el organismo, desde donde señalaron que 141 influencers de diversas plataformas deberán presentar sus declaraciones de renta.

Y su expresión fue de total sorpresa. “Yo quiero saber por qué tengo mi DM lleno de gente que me está enviando esto”, dijo alzando la voz.

Luego, agregó que “para empezar yo no soy influencer, primer punto”, dejando claro que a ella no tendrían por qué pedirle sus informes.

Naya Fácil y el miedo

Posteriormente, la reacción de estupor cambió a una de temor. Y la popular figura gritó “estamos hasta el loly perrito”, entre risas nerviosas.

Después de esto, manifestó que “ojalá que yo no sea ninguna de las investigadas. Yo no puedo ser de las investigadas. Vengo saliendo de problemas. Los problemas me siguen a mí”.

“Estoy así, no saben cuántas llamadas he hecho… estoy pal hoyo… ¿Harán canje los del Servicio de Impuestos Internos? Si quieren los subo a las historias”, añadió la instagramer.

Finalmente, Naya Fácil expresó en un nuevo posteo, recogido por el Instagram de Copuchas TV, que “con todos los impuestos que se me vienen de seguro abro el OnlyFans… Hay que recuperar. Estoy hasta el loly”.