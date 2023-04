La amenazan con filtrar videos: Adriana Barrientos denuncia ser víctima de extorsión y agrega que “no merezco esto”

Adriana Barrientos está en una complicada situación producto de un sujeto que la ha extorsionado. Este individuo asegura tener en su posesión varios videos explícitos de la panelista de Zona de Estrellas, y a cambio de no publicarlos, le exige algo de parte suya.

“Estoy siendo extorsionada, por un tipo que amenazó con lanzar videos míos. Tiene en su poder siete videos míos y la verdad es que es bien fea la situación que estoy viviendo. Creo que yo no le hago mal a nadie. Tengo mi página que va dedicada a todos ustedes, que son súper fans míos, que me quieren mucho”, expuso la Leona en una storie.

“Hoy día estoy siendo víctima de extorsión. Lo encuentro re mala onda (…) Pero pucha, siempre hay gente super mala, que al día de hoy me tiene súper triste y súper bajoneada“, añadió después.

“Amigo, súbalo y etiquéteme”

Más adelante, Adriana Barrientos expuso los mensajes que le envió este sujeto por el chat de Instagram. “Sabes, tengo unos videos prohibidos tuyos. ¿Qué podemos hacer? No quiero hacer público esto, de verdad te interesará“, le comentó él. “¿Prohibidos?, ¿cuáles?“, respondió ella en la conversación.

En seguida, este individuo le señaló, sobre estos videos, que son “donde usted sale desnuda, donde usted sale haciendo cositas. Si usted desea recuperarlos y que yo los borre de aquí, me avisa ¿ya? O me manda su WhatsApp para conversemos“.

“Amiguito súbalo y etiquéteme, que me veo exquisita. Que soy el sueño erótico de todos tus amigos“, le contestó inmediatamente la Leona. “Bueno, los subiré a Mega y enviaré todo lo que tengo. Quedarás mal“, le replicó el sujeto al modelo, advirtiéndole.

“Voy a tratar de dar vuelta la página”

Posteriormente, en otra storie, la panelista de Zona de Estrellas se desahogó a causa de esta extorsión. “Compartí parte de lo que me dijo, súper heavy el tipo. Y nada po, en todos los lados hay gente mala. Yo soy una chica buena. Me dedico simplemente a trabajar, no le hago daño a nadie“, afirmó.

“Creo que no me merezco esto y agradecerle infinitamente a ustedes por el cariño, por el amor. Por toda la buena onda que entregan a mí“, complementó.

Finalmente, Adriana Barrientos expresó que “voy a tratar de dar vuelta la página con esto. Re feo lo que pasó (…) Quiero compartirles que hoy día me siento dañada. Y pucha, igual tengo miedo y me da mucha pena todo esto que me está pasando“.