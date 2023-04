“Hoy no le importo a nadie”: Adriana Barrientos y su “soledad espantosa” durante compleja enfermedad

Adriana Barrientos enfrenta actualmente difíciles días. La modelo y panelista de Zona de Estrellas se encuentra con un cuadro respiratorio, que le hizo padecer dolor de pecho, tos y una fiebre inaguantable. A raíz de esta situación, acudió a la atención de urgencias de la Clínica Alemana. Sin embargo, lo que más le ha afectado, ha sido no tener pareja que la acompañe.

“Me sentía muy mal, me dejaron con medicamentos y en la madrugada me devolví a casa (…) Quiero que me dejen internada acá (en la Clínica Alemana) porque yo no puedo manejar esto. Yo vivo sola, no tengo quien me compre los medicamentos que me faltan“, dijo la Leona en conversación con LUN.

“Intenté comprar medicamentos a través de las apps y no pude. No tengo quien me atienda”, añadió después, acongojada.

“Me siento en una soledad espantosa”

Producto de su enfermedad, la modelo se deprimió, ya que le bajó la melancolía y empezó a sentirse sola. “Ahora que estoy enferma, me doy cuenta de lo importante que sería tener una pareja. Hoy no le importo a nadie“, escribió en una publicación en Instagram.

Mientras que, en su diálogo con LUN, la panelista de Zona de Estrellas declaró que “extraño tener pololo en estos momentos. Siempre, todos los días. Me siento sola“.

“Es que no es lo mismo tener amigos o amigas con tener pareja… No me siento acompañada, qué quieres que te diga. Hoy necesitaba un remedio, que era para calmar un poco la tos que recomendaron anoche a la 1 de la mañana. Lo necesitaba urgente para estar estable y no tan mareada… Y no lo conseguí, porque no tenía a nadie cerca“, complementó después.

Finalmente, Adriana Barrientos señaló que “todo el círculo que me conoce me ha mandado mensajes de cariño. Lo que estoy diciendo es que no tengo una pareja y me siento en una soledad espantosa. No se puede comparar a los compañeros de pega, a tus colegas, con una pareja”.