“Ella siguió de largo, ni me miró”: Fran García-Huidobro revela el desaire que le hizo Margot Kahl

El viernes 21 de abril, Fran García-Huidobro fue una de las invitadas del último episodio de Podemos Hablar. Así, en el programa de CHV conducido por Jean Philippe Cretton, la actriz y exconductora de Primer Plano habló de la elección de Pancho Saavedra como animador de Viña 2024 y del desaire que le hizo una vez Margot Kahl.

De esta manera, en Podemos Hablar, uno de los primeros temas al que se refirió Fran García-Huidobro, fue a la elección de Pancho Saavedra como animador por Canal 13 del Festival de Viña del Mar 2023. “Estoy muy feliz por él. Creo que en la televisión se habla pocas veces de la meritocracia“, afirmó.

“Creo que es el resultado de harto trabajo, disciplina y de un cariño enorme que tiene la gente“, añadió.

Una oportunidad, en la que igualmente aprovechó de revelar la recomendación´pon que le hizo al conductor de Socios de la parrilla y Socios por el mundo acerca de su particular risa. “Lo único que le dije que, cuando se ría, aleje el micrófono de su boca, para que no genere una otitis en la Quinta Vergara“, contó.

El desaire que le hizo Margot Kahl

Más adelante, la exconductora de Primer Plano desclasificó la vez que encontrándose en Televisión Nacional, sufrió un desaire por parte de una de los figuras más emblemáticas del canal. “Creo que uno siempre debe presentarse. Y el otro día estaba en TVN y veo pasar a Margot Kahl y le digo ‘hola Margot ¿cómo estás?’. Y ella siguió de largo. Ni me miró“, sostuvo.

“Eso hizo que confirme mi pensamiento que uno siempre tiene que presentarse porque no hay que asumir que te conocen. Pero después me dijeron que no fue que no me reconoció. Según las personas con las que hablé me dijeron que me vio y básicamente no me quiso saludar“, complementó y dio por cerrado el tema Fran García-Huidobro.