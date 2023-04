“Se va a encontrar con una querella”: Mauricio Israel realiza dura advertencia a Mario Velasco

Un tenso momento se vivió en el último episodio de Sígueme y te sigo, cuando Mauricio Israel criticó fuertemente a Mario Velasco. Una conversación que vino luego que se pusieran a hablar de Anita Alvarado, quien previamente afirmó que tenía más de una pareja sexual, y ante lo que Andrés Baile mencionó al exchico Yingo.

“Tú dirías por ningún motivo tener dos personas a la misma vez, si usted ha descuerado a personas de la farándula“, le dijo Baile a Mauricio Israel, en referencia a sus dichos contra Mario Velasco, quien tuvo romances paralelos con Carolina Mestrovic y Maite Orsini.

“Lo que yo no acepto es tener dos personas y que ambas sean el amor de tu vida y que sean tus pololas oficiales“, contestó el comentarista deportivo. E inmediatamente, Andrés Baile replicó: “Usted destrozó el otro día a mi amigo Mario Velasco“. A lo que Mauricio Israel respondió: “Lo voy a seguir destrozando porque él es una mala persona“.

¿Se viene una querella?

Ante esta declaración del conductor de Círculo Central, Andrés Baile se dirigió a él con dureza en defensa de su amigo. “Lávate la boca con jabón para hablar de Mario Velasco“, indicó. “No me voy a lavar la boca con jabón, el que se la tiene que lavar va a ser él. Porque si sigue hablando como está hablando, se va a encontrar, además, con una querella“, advirtió de vuelta Israel.

Finalmente, ante la solicitud del panel a Mauricio Israel, para que explicara las razones detrás de su querella, él solo señaló que “ve el programa y te vas a dar cuenta. No voy a entrar en detalles. A lo que voy es que tú no puedes jugar con los sentimientos de las personas (…) Así que no me vengan a decir que es una buena persona“.