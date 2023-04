“Estoy a punto de echar al agua a alguien”: Anita Alvarado revela que está saliendo con un famoso

Anita Alvarado, Patricio Laguna, Camila Flores y Zaturno (Juan Lagos ex Tiro de Gracia) son los protagonistas del episodio de La Divina Comida que se emitirá en la noche de este sábado 15 de abril. Un capítulo en el que dará a conocer su situación amorosa actual, entre otros temas que abarcará con los demás invitados.

De hecho, uno de los primeros asuntos a los que se refirió Anita Alvarado, fue a su pyme de frutos secos, con la cual empezó emprender cuando más complicada se encontraba a nivel económico. “Estoy feliz porque no sabía que podía hacer negocios sola, ahora es familiar de mamá e hijos. Harán dos años, en la pandemia“, dijo al respecto en un avance del episodio.

Más adelante, precisamente se refirió a los momentos más complicados que ha vivido. Especialmente, ligados a su exparejas, quienes le han hecho la vida difícil tras sus separaciones. “Yo no he tocado fondo una pura vez, yo he tocado fondo muchas veces. Pienso y digo sí fue por mi culpa. Pero no significa que yo porque tomé una mala decisión no voy a seguir adelante“, afirmó.

Sale con un famoso

Posteriormente, durante la noche en la que ella será la encargada de recibir a los comensales en su hogar, Anita Alvarado habló acerca de su presente amoroso. Una instancia en la que descartó estar enamorada, aunque le gustaría estarlo. Y también desclasificó que actualmente sale con dos hombres, a los que acude cuando requiere compañía.

“Yo tengo que enamorarme, así como… No me he enamorado todavía. Es que me hicieron sufrir tanto o sufrí tanto por una estupidez que finalmente aquí estoy. Y si es por sexo bueno tengo como dos. Estoy a punto de echar al agua a alguien y no puedo“, comentó al respecto.

Tras ello, le preguntaron a Anita Alvarado si uno de los hombres con los que salía era famoso, a lo que ella respondió afirmativamente. Y que no iba a entregar su nombre “por respeto”.