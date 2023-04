“No hay seguridad”: Maura Rivera revela por qué con Mark González se fueron de Chile

Recientemente, a través de sus redes sociales, Maura Rivera dio a conocer que se fue a vivir a Miami, en Florida, Estados Unidos, junto a Mark González, sus hijos y sus mascotas. La familia compuesta por la influencer, el exfutbolista y su descendencia, tomó la decisión debido a la inseguridad que sentían en Chile.

Y en conversación con LUN, Maura Rivera partió elogiando su nuevo hogar. “Nuestra casa no tiene rejas. Solo hay en el patio para que no se escapen mis mascotas. El condominio es precioso y tiene un club. Es muy tropical. Hay pavos reales, ardillas y muchas lagartijas dando vueltas, además de palmeras“, afirmó.

“El otro día teníamos una iguana rondando por la piscina. Todas las calles son lindas. No hay basura, todo es verde. Nos tocó una gran tormenta, pero hasta eso es lindo“, añadió.

La razón de su mudanza a Miami

Maura y Mark vendieron su casa en Lo Barnechea y solo se quedaron con su casa en Viña del Mar, que es un centro de eventos. Al respecto de por qué tomaron la decisión, la influencer comentó que “queríamos un cambio de vida. Una nueva aventura. Mark tenía ganas de emigrar hace tiempo, pero yo no estaba segura, porque ya teníamos nuestra vida armada en Chile“.

“Me costó tomar la decisión. No fue fácil. Pero nos gusta Miami porque las cosas funcionan bien, está protegido y tranquilo“, complementó.

Aseguró que en Chile “no hay seguridad”

Y tras ello, Maura Rivera hizo énfasis en el tema de la delincuencia. “Lamentablemente, mucha gente se está yendo de Chile porque no hay seguridad y sí mucha delincuencia. Donde vivíamos estaban pasando muchas situaciones súper difíciles de asalto y robos. Yo ya no estoy sola, tengo dos niños, y vivir con miedo, no poder salir tranquila, igual es tema“, sostuvo.

“Acá las casas no tienen rejas. Si se te queda algo, sabes que no te van a robar. Estar tranquilo entrega mucha paz mental. Nunca vivimos un portonazo, encerrona o asalto, pero siempre estaba con el miedo. No lo puedo negar. Cuando salía con mis amigas ya no iba sola. Mark me iba a dejar y a buscar”, adicionó.

Finalmente, Maura Rivera señaló, sobre su última instancia en Chile, que “uno está esperando que no te pase algo porque alguien del entorno sí le ha pasado, eso tampoco es sano. Sí tuvimos una situación difícil en el cerro Loma Larga (donde el exfutbolista fue fuertemente agredido), eso todavía está en juicio”.