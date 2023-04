“Me bloqueé, no podía ni llorar”: Juanita Parra y sus emotivas palabras por la muerte de su papá

Han pasado más de tres décadas desde que se conoció la trágica muerte de Gabriel Parra, el histórico baterista de Los Jaivas. El músico falleció camino a Nazca, en Perú, luego de que el chofer del vehículo en el que se encontraba chocara contra un monolito en la “curva del Diablo”. Un deceso que tomó por sorpresa en Iquique a su hija Juanita Parra.

La actual baterista de Los Jaivas habló precisamente acerca de este suceso en conversación con Eduardo Fuentes en Buenas noches a todos. Una instancia en la que recordó como ocurrió como todo y de lo difícil que fue enfrentar la temprana y repentina muerte de su padre (falleció con 40 años).

“Es bien particular. Hicimos una gira el año 88, que terminó siendo la última gira de mi papá en Chile. Y yo venía como iluminadora, entonces ya era parte del equipo de trabajo. Hacía un par de años que estaba trabajando en la iluminación. Yo ya había salido del grupo familiar y me había sumergido a esta familia de producción y de trabajo“, dijo Juanita Parra al comienzo.

“Yo estaba ahí. Y cuando termina esa gira, mi padre parte a Perú y yo parto a Iquique, a conocer la familia de quien era mi pareja en ese momento. Entonces, esa amanecida del día, del 15 de abril, es mi madre la que llama por teléfono de París, para darme esta noticia tan fuerte y dolorosa“, añadió después.

“Estábamos en lugares distintos, todos muy lejos”

Tras ello, Juanita Parra dio más detalles. “Todo era muy raro. Estábamos en lugares distintos, todos muy lejos. Ni siquiera tenía a mi mamá a mi lado para poder contenerme. Entonces, fueron momentos muy dolorosos. Además, que, lo primero que me pasó es que me bloqueé. No podía ni llorar. Estaba así, impactada“, afirmó.

Luego, la talentosa percusionista agregó: “La muerte nunca llega de una manera que uno dice, ‘ah, no, estoy como súper preparado para esto’. Cuesta enfocar la vida y aprender que finalmente es la ley de la vida, que llegamos y nos vamos. Debiéramos estar todos acostumbrados y preparados”.

“Hay muchas sociedades, culturas y religiones que sí se preparan. En nuestro caso, no. Entonces, también fue como la primera vez… Veníamos de un mundo tan fantasiosamente ideal y feliz, que de repente, por primera vez, sentí el dolor, sentí que la cosa no era fácil, pasan cosas terribles, que alguien estaba, ya no está“, complementó.

“Mi padre no solo me pertenecía a mí”

Y, enseguida, Juanita Parra prosiguió con su relato. “Eran tantas cosas, yo tenía 17 años. La adolescencia, aunque el hecho de trabajar en ese grupo me tenía como una adolescente bastante centrada. Había asumido un rol de pareja con alguien mayor. Había buscado una vida de más adulta que la que realmente tenía“, contó.

“Fue muy fuerte. Muy doloroso. Después, juntarme con mi madre. Después, recibir el cuerpo de mi padre. Y después, entender el funeral (…) que mi padre no solo me pertenecía a mí, sino que a las 200 mil personas que estaban en las calles de Viña, a pasos de la Quinta Vergara, en la capilla“, adicionó.

Finalmente, Juanita Parra señaló que “ahora, con la vida, he aprendido a hablar de esto sin ponerme a llorar. He logrado aprender y crecer en eso. Y claro, y después esta locura que enterramos a mi papá y al otro día Los Jaivas se reúnen conmigo para proponerme ser la baterista“.