“Me compliqué bastante”: Juanita Parra revela que le costó afrontar su papel como jurado en Viña 2023

Recientemente, Juanita Parra estuvo en Buenos días a todos. En el matinal de TVN y en conversación con Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, la baterista de Los Jaivas habló de su experiencia como jurado en el Festival de Viña 2023, donde fue elegida como la presidenta de los evaluadores del certamen.

“Me preparé muchísimo. Tengo que confesar que cuando me llegó la propuesta para ser jurado, me compliqué bastante. Incluso tuvo una noche en la que no podía dormir, con pesadillas“, dijo la baterista al comienzo al respecto.

Tras ello, Juanita Parra explicó por qué le costó tanto afrontar este reto. “Por lo que significa el nivel de exposición tan grande. El hecho de estar siempre en la televisión, con las cámaras. Toda la producción, todo lo que involucra, que uno quiere como mujer arreglarse, verse bien, que ‘qué me voy a poner y toda la noche’“, expuso.

“Entonces, por un momento, fue como ‘no, qué estoy haciendo, mejor no’. Es que lo mío, si tú piensas, atrás del escenario, detrás de mi batería, ese es mi lugar. Yo ahí me siento cómoda (…) Me siento como protegida ahí“, añadió después.

“Me llega a temblar la pera”

Más adelante, profundizó sobre lo que le cuesta hablar ante las cámaras. “Cuando a veces he querido hablar cosas, porque quiero homenajear a alguien o comentar algo, y salgo adelante, y me paro en el micrófono de cara a los demás… Me llega a temblar la pera. Porque no estoy acostumbrada a eso”, sostuvo.

Posteriormente, la baterista volvió a referirse a su papel como jurado. “Me daba mucho nervio. Pero lo que he podido comprobar en estos días, y además, por eso mismo, la gente como que tiene una imagen confusa mía. Se imaginan a la Juanita Parra que quieren, lo que esas luces y batería lo permiten“, afirmó.

Finalmente, Juanita Parra señaló que “muchas veces yo voy por la calle, hasta antes del Festival pasaba muy desapercibida… ¿Te das cuenta cómo la gente ve el Festival? Todo tipo de gente, de todas las edades, ahora muy jóvenes. Ahora llego a la esquina y siento que me están todos mirando“.