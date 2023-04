Checho Hirane desclasifica las razones de su enemistad con Fabrizio Copano: “Me es repelente como ser humano…”

Hace poco Checho Hirane estuvo de invitado en el programa Not News, liderado por Nicolás Larraín en Vía X, instancia en la que abordó sus proyectos y recordó un antiguo conflicto.

Y es que el conductor del programa sacó a relucir el roce de Hirane con Fabrizio Copano, “enemistad” que viene de hace años, la que aclara entregando algunas de sus razones.

“Fabrizio Copano me es repelente como ser humano. Me ha matado como cinco veces en las redes sociales ¡murió Checho Hirane! Una vez casi le dio un infarto a mi familia, porque salió en todas las redes sociales, él me mata siempre”, comenzó narrando.

“Los dos Copano siempre me han tenido mala porque son muy de izquierda”, aseguró el humorista.

“A mí también me fue bien en el Festival de Viña…”

El locutor entregó detalles sobre un momento en el que compartió con Fabrizio, instante en el que destacó que no fue para nada una buena experiencia, debido a que lo mlestaron de inicio a fin.

“Una vez me invitaron a su programa a través de mi hija que es mi productora”, explicó.

“Yo llegué en buena onda y me empiezan a entrevistar. Y luego empiezan de atrás a correr con una foto de Pinochet un huevón detrás mío. Una encerrona huevona al peo, porque además cuando Pinochet dio el golpe de estado yo tenía 16 años”, añadió.

“Hay toda una suerte de querer relacionarme con la cuestión de los derechos humanos y eso es maldito, porque yo en mi vida he matado una mosca”, comenta el humorista.

Para finalizar con sus referencias, Checho habló sobre los logros de Fabrizio, a los que le bajo el perfil, comparándolos con su propia carrera humorística.

“A mí también me fue bien en el Festival de Viña, he actuado en muchos más escenario que él y no tengo ningún problema con eso (…) yo no voy a cambiar mi opinión del ser humano porque le vaya bien o mal, a Pablo Escobar le iba súper bien, pero no tengo una buena opinión de él”, sentenció.