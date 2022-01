Checho Hirane se retractó de dichos para “poner trabas” a Gabriel Boric: “No usé el lenguaje adecuado”

Checho Hirane se convirtió en uno de los nombres más comentados en las últimas horas en Twitter.

Es que el humorista lanzó quemantes declaraciones respecto a Gabriel Boric desde su programa de radio, donde llamó a boicotear su mandato.

“Vamos a colaborar con este gobierno, dicen algunos. Están cagados de susto que les quiten su plata, cagados que cumpla lo que ha prometido, porque el país se va a ir a la cresta”, dijo Hirane.

El cómico indicó que “no tienen que cooperar con nada, tienen que poner todo tipo de trabas para que le vaya mal”.

Por estos dichos, el también animador fue duramente criticado. Y decidió retractarse en sus redes sociales.

“Pido disculpas públicas por haber dicho que los empresarios deberían boicotear el gobierno del presidente, para que no pueda cumplir sus malas políticas”, explicó.

Luego, Hirane agregó que “no usé lenguaje adecuado y me arrepiento”.

Sin embargo, luego dijo que “sigo teniendo el legítimo derecho de NO creer en la supuesta moderación del presidente electo”.

Pido disculpas publicas x haber dicho que los empresarios deberían boicotear el gobierno del pdte, para que no pueda cumplir sus malas políticas. No use lenguaje adecuado y me arrepiento. Pero sigo teniendo el legitimo derecho de NO creer en la supuesta moderación del Pdte electo

