Paulina de Allende alza la voz tras su despido con críticas a general de Carabineros y Mega: “Es una mala señal para el ejercicio de la democracia”

Hace unos días, Paulina de Allende Salazar fue desvinculada de Mega después de haberse referido, por error según consignó la comunicadora, al carabinero asesinado Daniel Palma como “paco”.

En el momento,el General de Carabineros Álex Chaván, se negó a realizar el punto de prensa, con Paulina en la escena, en la que explicó: “Fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como paco, esa periodista no puede estar acá”.

Tras diversos rumores sobre su despido, la comunicadora dio una entrevista a la Revista Sábado, espacio en el que desmintió haber desobedecido a su jefatura, quienes según primeras informaciones le habrían pedido que no fuera la asistiera al punto de prensa: “Eso es falso”.

De esta forma, el medio le sugirió que “lo que sucedió da para que la gente piense que la despidieron porque el general Chaván la vetó”, ante lo que Paulina replicó: “El general no supo distinguir un error y una disculpa. No supo leer la responsabilidad… porque los carabineros también tienen responsabilidad de hacer que se cumpla la ley”.

Asimismo, Paulina de Allende Salazar habló sobre las más dos mil de denuncias que recibió al CNTV, y la relación de ello con su despido de Mega: “El CNTV aún no dirime su posición frente a esas denuncias, si se acogen o no se acogen, si son relevantes o no (…). No somos nosotros, ni es un canal de TV el que debe emitir un juicio”.

Lo ocurrido con Allende no terminó ahí, debido a que la periodista tuvo que incluso cambiar su número de teléfono: “Ese día recibí muchos mensajes por WhatsApp: sacerdotes, carabineros, alcaldes, diputados, gente que uno conoce en público, pero impresionante. Y, luego, ya más tarde, me empezaron allegar mensajes de gente que no conozco que me decía: ‘Su teléfono está siendo publicado en estas páginas’”.

Durante la entrevista, Paulina de Allende Salazar explicó que cuando iba en el auto, de regreso al canal, escuchó que Karen Doggenweiler y Gonzalo Ramírez leer en vivo el comunicado de Mega en el que se habló del error de la periodista.

“Me llamó la atención que hicieran un comunicado y lo leyeran al aire antes de oír mi versión, sin yo ni siquiera había llegado al canal. Además, a través de un medio de comunicación tan importante como es Mega, que es muy relevante, muy masivo. Más que traición o no traición, yo diría que hasta el día de hoy no comprendo la lógica de ese comunicado”, señaló la comunicadora en la Revista Sábado.

Finalmente, Paulina de Allende Salazar agregó: “Mi despido fue apresurado e irreflexivo (…) Una empresa privada puede hacer lo que quiera. Son libres de decidir. Pero más allá de eso me parece una mala señal para el ejercicio de la democracia; una mala señal para el periodismo, para la imagen de un medio de comunicación que su gente sienta que si cometen un error, porque esa es la causal que ellos han esgrimido, los van a despedir”.