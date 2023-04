Adiós a Viña: Martín Cárcamo decidió no animar el festival 2024

Martín Cárcamo decidió dejar el Festival de Viña. Y oficializó su verdad en una entrevista con 13.cl, donde se desahogó al respecto.

El animador contó en su diálogo con la web de la señal que optó por dar un paso al costado debido a que “creo que es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido. Eso habla de cómo uno tiene que mirar su carrera profesional y los escenarios donde está”.

Y señaló que “he ido reflexionando, y en la medida en que uno va madurando en su carrera profesional y como persona, va mirando las experiencias que ha adquirido y también cómo uno va sintiendo y viviendo las cosas”.

Por eso, “cuando terminó el festival este año, lo conversé con los ejecutivos porque venía reflexionando acerca de lo afortunado que he sido como conductor y de las oportunidades que he tenido. Por lo mismo, y como siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores”.

Martín Cárcamo y su adiós a Viña

Así, el rubio natural aclaró que “no es que yo esté dejando Viña y nunca más vaya a volver, ya que eso puede pasar en algunos años más y, en ese sentido, no me cierro a regresar más adelante. Uno nunca sabe, obviamente, lo que va a suceder a futuro, pero, por lo pronto, el 2024, que es el último año de la concesión actual y de mi canal, no lo animaré yo”.

Y señaló que “yo estoy muy agradecido de lo que viví y al canal le queda un año de contrato y me encanta la idea que sea un compañero que lo anime”.

También expresó que “no me imagino un Viña donde había un conductor que animaba por muchísimos años, no es mi espíritu. Más bien creo que es al revés y que pueden estar conductores algunos años, después otros y después volver. Lo importante es mirar el festival sin anteponerse uno”.

De esta forma, Martín Cárcamo oficializó su adiós al Festival de Viña, dejando claro que la versión 2024 no la conducirá. ¿Quién lo reemplazará?