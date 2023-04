“Es todo un papucho”: Pedro Pascal enciende las redes sociales con sensual portada de revista

El actor chileno radicado en Estados Unidos, Pedro Pascal, encendió —una vez más— las redes sociales con una sensual sesión de fotos para la revista masculina Squire.

“El peligrosamente encantador Pedro Pascal”, fue el titular escogido por la publicación estadounidense, en donde también se menciona el éxito del artista nacional en series como The Mandalorian y The Last of Us.

Durante la entrevista, Pedro Pascal comentó diversos temas, incluso, se refirió nuevamente, al apodo de “daddy” (papi), con el que ha sido bautizado en redes sociales.

En el artículo publicado por la revista, el chileno comentó su relación con su hermana Lux Pascal, también actriz, y señaló: “Ella es y siempre ha sido una de las personas y personalidades más poderosas que he conocido. Mi lado protector es letal, pero la necesito más de lo que ella me necesita a mí”.

“I was getting my ass fucking kicked,” Pascal says of his post-NYU years spent waiting tables and auditioning. “I guess that, and this delusional self-determination, and no real skill at anything else, is what kept me going.” https://t.co/F4kdZSSYpP

— Esquire (@esquire) April 11, 2023